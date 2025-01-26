Uyarı! Bu şehirde yaşıyorsanız dikkat; 1. ve 2. derece deprem bölgesi!

Afyonkarahisar’da yaşanan son sarsıntıdan sonra deprem riski ve fay hatları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, bu alanda yapılan açıklamaları merakla takip ediyor. İşte, 1. ve 2. derece deprem riski taşıyan o şehir ve detayları:

Afyonkarahisar’ın Deprem Riski

Afyonkarahisar, Türkiye'nin deprem riski haritasına göre 1., 2. ve 3. derece riskli iller arasında yer alıyor. Şehir, güneybatı Türkiye'deki genişlemeli tektonik kuşaklardan birinde bulunuyor ve burada Akşehir-Simav Fay Sistemi (ASFS) gibi yüksek sismik aktivite gösteren faylar yer alıyor. Bu tektonik hat, geçmişte birçok büyük deprem üretti ve bölgede hâlâ potansiyel deprem riski bulunuyor.

Afyon’da Yer Alan Fay Hattı ve Riskler

Afyonkarahisar, Akşehir-Simav Fay Sistemi üzerinde yer alıyor. Bu sistem, özellikle Afyonkarahisar merkezine yakın Gazlıgöl ve Erkmen fay hatlarını kapsıyor. Gazlıgöl Fayı, 6,5 büyüklüğüne kadar bir deprem üretebilirken, Erkmen Fayı ise 6,33 büyüklüğünde bir sarsıntı yaratabilecek potansiyele sahip. Bu fay hatlarının aktif olması, yerel halk ve uzmanlar tarafından sürekli izleniyor.

Deprem Riski ve Yapılaşma İlişkisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özkaymak, şehirdeki yapılaşmanın deprem riski ile ilişkisini inceledi. Yapıların bulunduğu zemin, depremdeki riskleri artıran önemli bir faktör. Özellikle alüvyonlu ve gevşek zeminler üzerinde yapılan inşaatlar, sıvılaşma riski taşırken, kayalık zeminler daha dayanıklı olabilir. Ancak, diri fayların üzerindeki yapıların, zeminin sağlamlığına bakılmaksızın büyük bir tehlike arz ettiği ifade ediliyor. Bu, geçmişte görülen büyük depremlerle de doğrulanmış bir gerçek.