GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Uyarı! Bu şehirde yaşıyorsanız dikkat; 1. ve 2. derece deprem bölgesi!

Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Ege Bölgesi'nde yer alan bir şehirde birçok diri fay hattının bulunduğuna dikkat çekerek, bölgedeki deprem riskini vurguladı.

Uyarı! Bu şehirde yaşıyorsanız dikkat; 1. ve 2. derece deprem bölgesi!

 Afyonkarahisar’da yaşanan son sarsıntıdan sonra deprem riski ve fay hatları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, bu alanda yapılan açıklamaları merakla takip ediyor. İşte, 1. ve 2. derece deprem riski taşıyan o şehir ve detayları:

Afyonkarahisar’ın Deprem Riski

Afyonkarahisar, Türkiye'nin deprem riski haritasına göre 1., 2. ve 3. derece riskli iller arasında yer alıyor. Şehir, güneybatı Türkiye'deki genişlemeli tektonik kuşaklardan birinde bulunuyor ve burada Akşehir-Simav Fay Sistemi (ASFS) gibi yüksek sismik aktivite gösteren faylar yer alıyor. Bu tektonik hat, geçmişte birçok büyük deprem üretti ve bölgede hâlâ potansiyel deprem riski bulunuyor.

Uyarı! Bu şehirde yaşıyorsanız dikkat; 1. ve 2. derece deprem bölgesi!666

Afyon’da Yer Alan Fay Hattı ve Riskler

Afyonkarahisar, Akşehir-Simav Fay Sistemi üzerinde yer alıyor. Bu sistem, özellikle Afyonkarahisar merkezine yakın Gazlıgöl ve Erkmen fay hatlarını kapsıyor. Gazlıgöl Fayı, 6,5 büyüklüğüne kadar bir deprem üretebilirken, Erkmen Fayı ise 6,33 büyüklüğünde bir sarsıntı yaratabilecek potansiyele sahip. Bu fay hatlarının aktif olması, yerel halk ve uzmanlar tarafından sürekli izleniyor.

Deprem Riski ve Yapılaşma İlişkisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özkaymak, şehirdeki yapılaşmanın deprem riski ile ilişkisini inceledi. Yapıların bulunduğu zemin, depremdeki riskleri artıran önemli bir faktör. Özellikle alüvyonlu ve gevşek zeminler üzerinde yapılan inşaatlar, sıvılaşma riski taşırken, kayalık zeminler daha dayanıklı olabilir. Ancak, diri fayların üzerindeki yapıların, zeminin sağlamlığına bakılmaksızın büyük bir tehlike arz ettiği ifade ediliyor. Bu, geçmişte görülen büyük depremlerle de doğrulanmış bir gerçek.

ÇOK OKUNAN HABERLER
16 milyon emekliye 28 bin TL promosyon verilecek 16 milyon emekliye 28 bin TL promosyon verilecek
1,5 sene süresince her ay ödenecek: Toplam 144 bin TL alacaksınız 1,5 sene süresince her ay ödenecek: Toplam 144 bin TL alacaksınız
SGK, BağKur önemli değil; 21 bin TL ek ödeme hesaplara yatacak SGK, BağKur önemli değil; 21 bin TL ek ödeme hesaplara yatacak
Naci Görür deprem uyarısı son dakika; Milyonlar orada ölecek Naci Görür deprem uyarısı son dakika; Milyonlar orada ölecek
5 litrelik Ayçiçek yağı alacaklar müjde; TMO fiyatları yüzleri güldürdü! 5 litrelik Ayçiçek yağı alacaklar müjde; TMO fiyatları yüzleri güldürdü!
Haftada 3 gün tatil; Çalışma süresi kısaldı! İşte ilk uygulayan sektörler Haftada 3 gün tatil; Çalışma süresi kısaldı! İşte ilk uygulayan sektörler
SON HABERLER
16 milyon emekliye 28 bin TL promosyon verilecek 16 milyon emekliye 28 bin TL promosyon verilecek
Naci Görür deprem uyarısı son dakika; Milyonlar orada ölecek Naci Görür deprem uyarısı son dakika; Milyonlar orada ölecek
Onların hayatı yalan; Gerçeği söylemeyen 3 burç belli oldu Onların hayatı yalan; Gerçeği söylemeyen 3 burç belli oldu
Fenerbahçe'de sürpriz transfer; Ognjen Mimovic kimdir? Fenerbahçe'de sürpriz transfer; Ognjen Mimovic kimdir?
5 litrelik Ayçiçek yağı alacaklar müjde; TMO fiyatları yüzleri güldürdü! 5 litrelik Ayçiçek yağı alacaklar müjde; TMO fiyatları yüzleri güldürdü!
1,5 sene süresince her ay ödenecek: Toplam 144 bin TL alacaksınız 1,5 sene süresince her ay ödenecek: Toplam 144 bin TL alacaksınız
Yapay zekanın dehası; DeepSeek’in gizemli ismi Liang Wenfeng kimdir? Yapay zekanın dehası; DeepSeek’in gizemli ismi Liang Wenfeng kimdir?
Faizler geriliyor; 300 bin TL'lik taşıt kredilerinde son durum Faizler geriliyor; 300 bin TL'lik taşıt kredilerinde son durum