GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

UTTS uzatıldı mı? UTTS ödeme kayıt nasıl yapılır?

Türkiye’de akaryakıt sektöründe dijital dönüşüm ve şeffaf denetim sağlamak amacıyla uygulamaya konulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için kayıt süresi uzatıldı.

UTTS uzatıldı mı? UTTS ödeme kayıt nasıl yapılır?

Daha önce 31 Aralık 2024 olarak duyurulan son kayıt tarihi, yoğun başvurular nedeniyle 31 Ocak 2025 tarihine kadar ertelendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamada, UTTS’nin akaryakıt piyasasında adil rekabet ortamını sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyi önlemek amacıyla zorunlu hale getirildiği vurgulandı. Peki, UTTS nedir, neden zorunlu hale getirildi ve nasıl kayıt yapılır? İşte detaylar…

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Nedir?

UTTS, akaryakıt satışlarını dijital olarak denetlemek için geliştirilen bir sistemdir. Sisteme kayıtlı taşıtların plaka bilgileri, akaryakıt istasyonlarında bulunan ödeme kaydedici cihazlara (ÖKC) otomatik olarak aktarılacak. Böylece, manuel plaka girişi ortadan kalkacak ve fiş düzenleme süreçlerinde usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

Bu sistem sayesinde:

✅ Vergi kaçakçılığı önlenecek.
✅ Sahte fiş düzenleme işlemleri engellenecek.
✅ Akaryakıt sektöründe adil rekabet ortamı sağlanacak.
✅ Dijital denetim mekanizması oluşturulacak.


UTTS Kayıt Süreci Nasıl İşliyor?

UTTS’ye kayıt olmak isteyen taşıt sahipleri, işlemlerini birkaç adımda tamamlayabiliyor. İşte kayıt sürecinin detayları:

1. UTTS Başvurusu Nasıl Yapılır?

📌 Resmi başvuru adresi: www.utts.gov.tr

📌 Başvuru için gerekli bilgiler:

Taşıt sahibi kimlik bilgileri

Araç plaka bilgileri

İlgili ödeme işlemleri

Başvurular online platform üzerinden kolayca tamamlanabiliyor.

UTTS Kayıt Zorunluluğu: Kimleri Kapsıyor?

UTTS kaydı, tüm motorlu taşıt sahiplerini kapsayan bir uygulama olup, şu gruplar için zorunludur:

🚗 Bireysel araç sahipleri
🚛 Şirketlere ait araçlar
🚕 Ticari taksiler
🚐 Servis araçları
🚚 Kamyon ve tırlar

Yani, akaryakıt satın alan tüm motorlu taşıtlar sisteme dahil edilmek zorundadır.

Kaynak: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası hesabı olanlar yaşadı; Her şey ücretsiz Ziraat Bankası hesabı olanlar yaşadı; Her şey ücretsiz
Ziraat Bankası 28.000 TL taksitle 5 milyon TL kredi veriyor Ziraat Bankası 28.000 TL taksitle 5 milyon TL kredi veriyor
SGK girişiniz 1992, 1995, 2001, 2005 mi? İşte emekli olacağınız tarih SGK girişiniz 1992, 1995, 2001, 2005 mi? İşte emekli olacağınız tarih
EYT sonrası ilk müjde; O tarihte sigortalı olanlar emeklilik yaşınız düşüyor EYT sonrası ilk müjde; O tarihte sigortalı olanlar emeklilik yaşınız düşüyor
Galatasaray Morata transferi sonrası orta saha transferinide tamamladı Galatasaray Morata transferi sonrası orta saha transferinide tamamladı
Halkbank 3404'e SMS gönderene bu şartla 500 TL para yatırıyor! Halkbank 3404'e SMS gönderene bu şartla 500 TL para yatırıyor!
SON HABERLER
Rekortmen dizinin fişi çekildi! Final yapıyor! Rekortmen dizinin fişi çekildi! Final yapıyor!
A101'den yüzde 21 indirim müjdesi; Yoğurt, peynir, süt, yumurta A101'den yüzde 21 indirim müjdesi; Yoğurt, peynir, süt, yumurta
Halkbank 3404'e SMS gönderene bu şartla 500 TL para yatırıyor! Halkbank 3404'e SMS gönderene bu şartla 500 TL para yatırıyor!
Galatasaray Morata transferi sonrası orta saha transferinide tamamladı Galatasaray Morata transferi sonrası orta saha transferinide tamamladı
Kızıl Goncalar'ın Naim'i şaşırttı; Boşanma nedeni ortaya çıktı! Kızıl Goncalar'ın Naim'i şaşırttı; Boşanma nedeni ortaya çıktı!
EYT sonrası ilk müjde; O tarihte sigortalı olanlar emeklilik yaşınız düşüyor EYT sonrası ilk müjde; O tarihte sigortalı olanlar emeklilik yaşınız düşüyor
Hafta sonuna özel; Migros markette zeytinyağı fiyatı yüzde 50 düştü Hafta sonuna özel; Migros markette zeytinyağı fiyatı yüzde 50 düştü
Alperen Şengün'ün oynayacağı 2025 NBA All-Star maçı ne zaman, hangi kanalda? Alperen Şengün'ün oynayacağı 2025 NBA All-Star maçı ne zaman, hangi kanalda?