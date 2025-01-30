UTTS uzatıldı mı? UTTS ödeme kayıt nasıl yapılır?

Daha önce 31 Aralık 2024 olarak duyurulan son kayıt tarihi, yoğun başvurular nedeniyle 31 Ocak 2025 tarihine kadar ertelendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamada, UTTS’nin akaryakıt piyasasında adil rekabet ortamını sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyi önlemek amacıyla zorunlu hale getirildiği vurgulandı. Peki, UTTS nedir, neden zorunlu hale getirildi ve nasıl kayıt yapılır? İşte detaylar…

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Nedir?

UTTS, akaryakıt satışlarını dijital olarak denetlemek için geliştirilen bir sistemdir. Sisteme kayıtlı taşıtların plaka bilgileri, akaryakıt istasyonlarında bulunan ödeme kaydedici cihazlara (ÖKC) otomatik olarak aktarılacak. Böylece, manuel plaka girişi ortadan kalkacak ve fiş düzenleme süreçlerinde usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

Bu sistem sayesinde:

✅ Vergi kaçakçılığı önlenecek.

✅ Sahte fiş düzenleme işlemleri engellenecek.

✅ Akaryakıt sektöründe adil rekabet ortamı sağlanacak.

✅ Dijital denetim mekanizması oluşturulacak.



UTTS Kayıt Süreci Nasıl İşliyor?

UTTS’ye kayıt olmak isteyen taşıt sahipleri, işlemlerini birkaç adımda tamamlayabiliyor. İşte kayıt sürecinin detayları:

1. UTTS Başvurusu Nasıl Yapılır?

📌 Resmi başvuru adresi: www.utts.gov.tr

📌 Başvuru için gerekli bilgiler:

Taşıt sahibi kimlik bilgileri

Araç plaka bilgileri

İlgili ödeme işlemleri

Başvurular online platform üzerinden kolayca tamamlanabiliyor.

UTTS Kayıt Zorunluluğu: Kimleri Kapsıyor?

UTTS kaydı, tüm motorlu taşıt sahiplerini kapsayan bir uygulama olup, şu gruplar için zorunludur:

🚗 Bireysel araç sahipleri

🚛 Şirketlere ait araçlar

🚕 Ticari taksiler

🚐 Servis araçları

🚚 Kamyon ve tırlar

Yani, akaryakıt satın alan tüm motorlu taşıtlar sisteme dahil edilmek zorundadır.

Kaynak: Gazeteoku.com