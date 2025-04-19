Ünlü otomobil markası araçları geri çağırdı; Frenler tutmuyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) duyurduğu kararda, hem fren sisteminde hem de motor kontrol yazılımında tespit edilen risklerin sürüş güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Fren Sistemi Alarm Verdi: 123 Binden Fazla Araç Etkileniyor

İlk geri çağırma kararı, 2017–2018 model Ford F-150, Expedition ve Lincoln Navigator modellerini kapsıyor. Gerekçe, fren sistemindeki potansiyel bir sıvı sızıntısı. NHTSA’nın açıklamasına göre, fren hidroliği ana silindirden sızarak fren performansını düşürebiliyor ve bu da durma mesafesini tehlikeli biçimde uzatabiliyor.

Ford yetkilileri, riskli görülen araçlarda gerekli parçaların yetkili bayilerde ücretsiz olarak değiştirileceğini bildirdi.

2025 Explorer SUV’larda Yazılım Riski

İkinci geri çağırma kapsamındaysa 2025 model yılına ait 24.655 adet Ford Explorer SUV yer alıyor. Bu araçlarda, güç aktarma sistemi kontrol modülü (PCM) yazılımında kritik bir hata tespit edildi. Hata, sürüş esnasında motorun kendiliğinden durmasına veya park sisteminin devre dışı kalmasına neden olabiliyor.

Ford, sürücülerin yetkili servislere giderek ücretsiz yazılım güncellemesini yaptırmalarını öneriyor. Güncellemenin tamamlanmasıyla birlikte sorun giderilmiş olacak.

Araç Sahiplerine Uyarı: Servis Takibini İhmal Etmeyin

Otomotiv sektöründe geri çağırma kararları, markaların sürücü güvenliğini öncelediğini gösteren önemli adımlar arasında yer alıyor. Bu tür kampanyalar yalnızca teknik riskleri ortadan kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda markaların güvenilirliğini koruması açısından da kritik rol oynuyor.

Uzmanlar, araç sahiplerine şu uyarıda bulunuyor:

“Geri çağırma bilgilerini düzenli olarak takip edin. Etkilenen araç sahipleri, süreci geciktirmeden yetkili servislere başvurmalı.”

Kaynak: https://www.nhtsa.gov/laws-regulations