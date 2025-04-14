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Ünlü markette skandal; Kıymayı ikiye ayırdı ve...

Gaziantep’te bir vatandaşın Metro Market’ten satın aldığı kıyma, dışı taze görünmesine rağmen içinden çıkan görüntüyle sosyal medyada infial yarattı.

Ünlü markette skandal; Kıymayı ikiye ayırdı ve...

Vatandaş, kıymayı ortadan ikiye ayırdığında çürük ve kötü kokulu bir içerikle karşılaştı. 😷

🔍 Dışı Taze, İçi Çürük: Vatandaş Tepkili

Sosyal medya platformu Denetle’de paylaşılan videoda, mağdur vatandaş şu ifadeleri kullandı: “Kıymanın dışı canlı kırmızıydı, ancak ortadan ikiye böldüğümde içi resmen çürümüştü. Ağır bir koku vardı.”

Kullanıcılar, görüntüler karşısında büyük tepki gösterdi ve gıda güvenliğine dair denetimlerin yetersizliğini dile getirdi.

🛑 Gıda Güvenliği Alarm Veriyor

Olay kısa sürede viral olurken, sosyal medya kullanıcıları yetkililere şu çağrıyı yaptı: 📢 “Tüm zincir marketlerde denetimler artırılmalı! Sağlıkla oynamayın!”

Metro Market cephesinden henüz bir açıklama yapılmazken, halkın beklentisi net: Sorumlular hesap versin.


⚖️ Gıda Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu olay, tüketicilerin sadece görünüme değil, ürünlerin bütünsel güvenliğine dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor.

✅ Etiket bilgilerini kontrol edin

✅ Ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihine bakın

✅ Şüpheli durumlarda hemen kayıt altına alın ve paylaşın

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