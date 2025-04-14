Ünlü markette skandal; Kıymayı ikiye ayırdı ve...

Vatandaş, kıymayı ortadan ikiye ayırdığında çürük ve kötü kokulu bir içerikle karşılaştı. 😷
🔍 Dışı Taze, İçi Çürük: Vatandaş Tepkili
Sosyal medya platformu Denetle’de paylaşılan videoda, mağdur vatandaş şu ifadeleri kullandı: “Kıymanın dışı canlı kırmızıydı, ancak ortadan ikiye böldüğümde içi resmen çürümüştü. Ağır bir koku vardı.”
Kullanıcılar, görüntüler karşısında büyük tepki gösterdi ve gıda güvenliğine dair denetimlerin yetersizliğini dile getirdi.
🛑 Gıda Güvenliği Alarm Veriyor
Olay kısa sürede viral olurken, sosyal medya kullanıcıları yetkililere şu çağrıyı yaptı: 📢 “Tüm zincir marketlerde denetimler artırılmalı! Sağlıkla oynamayın!”
Metro Market cephesinden henüz bir açıklama yapılmazken, halkın beklentisi net: Sorumlular hesap versin.
⚖️ Gıda Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Bu olay, tüketicilerin sadece görünüme değil, ürünlerin bütünsel güvenliğine dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor.
✅ Etiket bilgilerini kontrol edin
✅ Ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihine bakın
✅ Şüpheli durumlarda hemen kayıt altına alın ve paylaşın