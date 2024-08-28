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Ünlü çekirdek markasının paketinden çıkanlar mide bulandırdı! Çekirdek çitlemek bile risk

Ünlü çekirdek markasının paketinden çıkanlar sosyal medyanın gündemine oturdu. O görüntüyü görenlerin midesi bulanırken, artık çekirdek çitlemek bile risk oldu.

Ünlü çekirdek markasının paketinden çıkanlar mide bulandırdı! Çekirdek çitlemek bile risk

Bir vatandaş Türkiye'de ünlü Market zincirlerinden birinden çekirdek aldı. Ancak Çekirdek paketini açtıktan sonra gördükleri karşısında şoke oldu. Çünkü çekirdek paketinin içinden fare kafası çıktı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan gencin paylaşımına binlerce Yorum geldi. O iğrenç görüntüler kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

ÇEKİRDEK PAKETİNDEN FARE KAFASI ÇIKTI

Bir genç sosyal medya üzerinden bir market zincirinden aldığı çekirdek paketinin içinden çıkanları paylaştı. Çekirdek paketini aldıktan sonra avucunun içine çekirdekleri döken genç gördükleri karşısında şoke oldu. Çünkü çekirdeğin içinden fare kafası çıktı. O görüntüleri sosyal medyada paylaşan genç "Aldığımız çekirdeğin içinden fare kafası çıktı. Gerekli şeylerin yapılmasını arz ediyoruz. Lezzet ödülü var bir de" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda konuşan diğer bir genç "Şuna bak fare kafası çıktı ya iğrenç. At oğlum onu. Dur iade edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Çekirdek paketinin içinden çıkan fare kafası kısa süre içinde sosyal medyanın gündeminde oturdu. Söz konusu çekirdek firmasından ve market zincirinden açıklama bekleniyor. Sosyal medya kullanıcıları ise artık çekirdek çitlemenin bile risk haline geldiğini yazdı.

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