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Ünlü baklava markası ifşalandı; Bize bakın neler yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicileri bilinçlendirmek amacıyla, taklit ve tağşiş yapan firmaları düzenli olarak ifşa ediyor.

Ünlü baklava markası ifşalandı; Bize bakın neler yedirmişler

Bu kapsamda, özellikle kırmızı et, baharatlar, süt ve yoğurt gibi ürünlerde hile yapan markalar kamuoyuna duyurulmaktadır. Bakanlık, 2 Ekim 2024 tarihinden itibaren bu duyuruları anlık olarak Güvenilir Gıda internet sitesi üzerinden paylaşmaktadır.

Ünlü baklava markası ifşalandı; Bize bakın neler yedirmişler3

Son güncellemelerde, bazı ürünlerde tespit edilen uygunsuzluklar dikkat çekmektedir. Örneğin, Antalya'nın Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren Bora Bora Gıda şirketine ait "Bora Bora Premium İpek Pul Biber" ürününde, gıdada kullanımı yasak olan boya maddesi tespit edilmiştir. Ayrıca, "Pekmez Dünyası" markasına ait bazı bitkisel karışımlı macunlarda ilaç etken maddesi bulunmuştur. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren "Safir Baklava" firmasının ürünlerinde ise yer fıstığı kullanıldığı belirlenmiştir.

Tüketicilerin, gıda ürünlerini satın alırken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda internet sitesini ziyaret ederek güncel ifşa listelerini kontrol etmeleri önerilmektedir. Bu sayede, sağlığı tehlikeye atabilecek ürünlerden kaçınmak mümkün olacaktır.

Kaynak: Gazeteoku.com

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