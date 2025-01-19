TÜVTÜRK'ten yeni karar; Bundan sonra muayenede bu işlem yasak

TÜVTÜRK, araç muayene istasyonlarında güvenliği artırmak amacıyla “Ses ve görüntü kaydı almak yasaktır” tabelalarını yerleştirerek yeni bir yasak getirdi. Bu düzenleme, araç sahipleri arasında büyük yankı uyandırırken, özellikle muayene ücretlerine yapılan zamlar ve ödeme yöntemleriyle ilgili şikayetlerin belgelenmesini zorlaştıracağı gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretleri Zamlandı

📌 2025 yılı itibarıyla araç muayene ücretlerine %43,93 oranında zam yapıldı.

📌 Bu artış, özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden araç sahiplerinin tepkisini çekti.

📌 Araç sahipleri, muayene ücretlerini kredi kartıyla öderken ek komisyon alındığını öne sürdü.

Kredi Kartı Kesintileri İçin Mahkeme Kararı Çıktı!

📌 Trabzon ve Giresun’daki mahkemeler, araç muayene ücretlerinden yapılan kesintilerin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

📌 Mahkemeler, kesintilerin faiziyle birlikte iade edilmesine hükmetti.

📌 Bu karar, diğer illerdeki araç sahiplerinin de benzer taleplerle yasal yollara başvurabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Ses ve Görüntü Kaydı Yasağına Tepkiler

📌 Araç sahipleri, muayene sürecinde yaşanan sorunları belgeleyemeyeceklerini düşünüyor.

📌 Sosyal medyada birçok kişi, bu yasağın şeffaflığı engelleyeceğini savundu.

📌 TÜVTÜRK ise güvenlik ve gizliliği gerekçe göstererek bu uygulamayı hayata geçirdiğini açıkladı.

TÜVTÜRK’ten Açıklama Geldi

TÜVTÜRK, gelen eleştiriler üzerine konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

✅ Muayene ücretlerine ek bir komisyon alınmadığını belirtti.

✅ Ödemelerin üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcı tarafından tahsil edildiğini açıkladı.

✅ Ses ve görüntü kaydı yasağının, muayene istasyonlarındaki güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla alındığını ifade etti.

Araç Sahipleri Ne Yapmalı?

🚗 Muayene ücretleri konusunda şüpheleri olan araç sahipleri, ödemelerine dair detaylı makbuz talep edebilir.

🚗 Hukuka aykırı kesintilerle karşılaşan sürücüler, tüketici hakem heyetine veya mahkemelere başvurabilir.

🚗 Sosyal medyada seslerini duyurarak kamuoyunun dikkatini çekebilirler.

Kaynak: TÜVTÜRK Resmi Sitesi



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