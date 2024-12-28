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TÜVTÜRK artık bu parayı almayacak; Milyonlar sevindi

Türkiye genelindeki milyonlarca araç sahibini ilgilendiren kritik bir karar alındı. TÜVTÜRK'ün araç muayene istasyonlarında kartla yapılan ödemelerden aldığı 72 ila 88 lira arasındaki komisyon ücretlerinin yasalara aykırı olduğu mahkeme kararıyla tespit edildi.

TÜVTÜRK artık bu parayı almayacak; Milyonlar sevindi

Mahkeme, kesilen bu ücretlerin yasal faiziyle birlikte iade edilmesine hükmetti. Bu gelişme, araç sahipleri için önemli bir rahatlama sağladı.

Mahkemeden Vatandaş Lehine Karar

Giresun'da bir araç sahibinin açtığı dava, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emsal bir karar niteliği taşıyor. Araç muayenesi sonrası aldığı faturada, 88,71 TL'lik kartla ödeme komisyonu kesildiğini fark eden vatandaş, konuyu Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Yapılan incelemelerde, TÜVTÜRK'ün bu tür komisyonları almasının kanuna aykırı olduğu belirlendi. Mahkeme, bu kesintilerin iadesine karar verdi ve vatandaşa yasal faiziyle birlikte ödeme yapılmasını hükmetti.

Bakan Mehmet Şimşek'ten Destekleyici Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önceki açıklamalarında bu tür komisyon üretlerinin vatandaşları mağdur ettiğini dile getirmişti. Bakan Şimşek, “Kartlı ödemelerden komisyon alınmamalı, bu fark işletme tarafından karşılanmalıdır” ifadelerini kullanmıştı. Mahkeme kararı, bakanın haklılığını bir kez daha tescillemiş oldu.

Diğer Davalar ve Emsal Niteliği

Giresun kararının yanı sıra Trabzon’da da benzer bir dava görüldü. 2022 yılında Ömer Altuntaş isimli bir vatandaşın 12,41 TL'lik komisyon kesintisi için açtığı davada, mahkeme üretin faiziyle birlikte toplamda 131 TL olarak iadesine karar verdi. Bu tür kararlar, haksız yere komisyon üreti ödeyen diğer vatandaşlar için önemli bir emsal oluşturuyor.


Komisyon Kesintileri Artık Geri Alınabilecek

Araç sahipleri, Tüketici Mahkemeleri'ne başvurarak haksız yere ödedikleri komisyon üretlerini geri talep edebilir. Mahkemeye başvuru yapmadan önce fatura ve ödeme belgelerinin eksiksiz olması, sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlayabilir.


Tüketici Haklarına Yönelik Farkındalık Artıyor

Uzmanlar, bu kararın tüketici hakları konusunda farkındalığı artıracağını ve vatandaşların haklarını savunmada daha cesur davranmalarını teşvik edeceğini belirtiyor. Komisyon kesintileriyle ilgili bu emsal kararlar, vatandaşların yaşadıkları haksızlıkları mahkeme yoluyla çözebileceklerini gösteriyor.

Vatandaşlar, bu kararlar doğrultusunda hakkını arayarak haksız yere ödedikleri üretleri geri alabilir. Haklarınızı korumak için belgelerinizi saklamanız önemlidir.

Kaynak: Tüketici Mahkemesi Kararları

Derleme: Gazeteoku.com

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