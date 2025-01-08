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Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık net geliri dumur etti

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın aylık net geliri dumur etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, yüksek takipçi sayısına sahip fenomenlerin yasa dışı bahis sitelerine reklam desteği verdiği öne sürüldü. Bu kapsamda gözaltına alınan Durmaz, emniyetteki işlemleri sonrası İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilerek Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Savcılık ve Mahkeme Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kerimcan Durmaz hakkında "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu"na muhalefet gerekçesiyle bir soruşturma başlattı. Emniyetteki sorgusunda yasa dışı bahisle bağlantılı olmadığını ifade eden Durmaz, DJ performansı sergilemek için Malta’da bir mekana gittiğini belirtti. “Anlaştığımız kişilerin yasa dışı faaliyetlerde bulunduğundan haberim yoktu, bilseydim gitmezdim” ifadelerini kullanan Durmaz, organizasyondan 10 bin euro kazandığını açıkladı.

Sulh Ceza Hakimliği, Durmaz'ın “kaçma ve saklanma şüphesinin bulunması” ve “adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı” gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Aylık Geliri Dikkat Çekti

Kerimcan Durmaz'ın sorgusunda belirttiği aylık gelir beyanı ise şaşkınlık yarattı. Durmaz, mahkeme sorgusunda aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu ifade etti ve sosyal medya hesaplarında yasa dışı bahis reklamı yapmadığını söyledi.

“Bilseydim Gitmezdim”

Durmaz, Malta’da sahne aldığı mekanla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Bu mekan, Malta’da yer alan ve barlar caddesi olarak bilinen bir bölgede bulunuyor. Ben bu mekana sadece DJ performansı sergilemek için gittim. Mekan sahiplerinin yasa dışı bahis işiyle ilgilendiğinden haberdar değildim.”

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