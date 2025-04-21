Türkiye'yi vuracaklardı; Ellerinde patladı

Yunanistan, 2025 yılı itibarıyla başlattığı 25 milyar euroluk savunma modernizasyon programını finanse etmekte zorlanıyor. Ege'deki askeri varlığını güçlendirme hedefiyle yola çıkan Atina yönetimi, bu dev bütçeyi karşılayabilmek için orduya ait 2 binden fazla taşınmazı satışa çıkardı.

Satılan Yerler Otel ve Ticari Alana Dönüşüyor

Yunan Savunma Bakanlığı'nın özelleştirme planı kapsamında:

Akadimias Caddesi’ndeki eski askeri okul binası, özel bir firmaya kiralanarak otele çevrilecek.

Methana’daki Savaş Malulleri Termal Tedavi Merkezi, 30 yıllığına kiralanmak üzere.

Atina’daki sekiz katlı askeri bina, yaz aylarında kiraya verilecek.

Bu adımlarla, hem bütçeye gelir sağlanması hem de askeri harcamaların özel sektör aracılığıyla dengelenmesi amaçlanıyor.

Fransa ve İsrail’den Destek Yetmedi

Yunanistan, Fransa ve İsrail gibi ülkelerle yaptığı savunma anlaşmalarına rağmen, modernizasyon hedeflerine ulaşmak için yeterli finansmanı sağlayamadı. Bunun üzerine F-16 ve Mirage 2000 tipi uçakların satışı gündeme geldi. Yerine Eurofighter savaş jetleri alınması planlanıyor.