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Türkiye'yi fena vurmaya geliyor; Kapı dışarı çıkmayın! Tarih verdi

Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olan soğuk hava dalgası, birçok vatandaşı zorlu koşullarla karşı karşıya bıraktı.

Türkiye'yi fena vurmaya geliyor; Kapı dışarı çıkmayın! Tarih verdi

Özellikle Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürürken, Batı illerimizde henüz kar yağışı görülmedi. Ancak Meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamalar, Aralık ayının ilerleyen günlerinde hava şartlarının daha da sertleşeceğine işaret ediyor.

Meteorologdan Kritik Açıklama: "Çok Güçlü Gelecek"

Meteoroloji uzmanı Gökhan Günerler, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kutup soğuklarının etkisini artıracağını belirtti. Günerler, özellikle Aralık ayının ikinci yarısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Soğukların Aralık ortasından itibaren etkisini artırması bekleniyor. Ayın son haftasında güçlü bir kutup salınımı ihtimali oldukça yüksek. Ancak bu soğukların hangi bölgelerde etkili olacağını zaman gösterecek. Avrupa da bu potada, Türkiye de. Aralık ortasına kadar kıyı bölgelerde kar yağışı beklenmiyor.”
Bu açıklama, başta kıyı kesimler olmak üzere birçok vatandaş için dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Soğuk Havalar Ne Zaman ve Nerede Etkili Olacak?

Doğu ve İç Anadolu: Halihazırda kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Aralık ayı boyunca bu bölgelerde yoğun kar yağışları bekleniyor.

Batı Bölgeleri: Henüz kar yağışı başlamadı. Ancak Aralık ortasından sonra hava sıcaklıklarının düşmesi ve soğuk havanın etkili olması tahmin ediliyor.

Kıyı Kesimleri: Aralık ortasına kadar ciddi bir kar yağışı beklenmiyor. Ancak sert soğukların etkisini göstermesiyle ilerleyen haftalarda kar sürprizi yaşanabilir.

Hazırlıklı Olun!

Kış koşullarına karşı hazırlıklı olmak, vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Özellikle araç sahiplerinin kış lastiği takması, yola çıkmadan önce hava durumu raporlarını takip etmesi ve acil durum ekipmanlarını yanlarında bulundurması öneriliyor.

Kaynaklar:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Gökhan Günerler'in Sosyal Medya Paylaşımı (Twitter)

Türkiye Bölgesel Hava Durumu Raporları

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