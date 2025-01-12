Türkiye'ye yavaş yavaş yaklaşıyor; Hemen önlem alın

Meteoroloji uzmanları, bu hava koşullarının özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olacağını duyurdu.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağış, gün boyunca devam ederek 3-4 gün sürecek. Sıcaklıklar ise mevsim normallerine düşecek. Uzmanlar, bu dönemde özellikle şemsiye ve uygun giyim önerilerinde bulunuyor.

İstanbul'da Kar Beklentisi ve Hava Durumu Değerlendirmesi

Hava Forum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul'da kar beklentisinin olduğunu ancak yağışın şimdilik şehre girmediğini duyurdu. Eğer sıcaklıklar daha da düşerse, İstanbul'a karın ulaşması mümkün olabilir, ancak şu anda yağmurun devam edeceği öngörülüyor. Yüksek bölgelerde ise sulu kar görülebilir.

Meteorolojik değerlendirmeler, vatandaşlara 3-4 gün boyunca yanlarında şemsiye taşımaları ve yağışa karşı hazırlıklı olmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Küresel Isınma: Geri Dönüşü Zor Bir Süreç Başladı

Bir sosyal medya paylaşımında, Hava Forum, 2024 yılının dünya genelinde kaydedilen en sıcak yıl olduğunu vurguladı. Bu rekorun, 2023'teki sıcaklıkların üzerine çıktığına dikkat çekildi. İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen yıl daha fazla hissedildiği bu dönemde, uzmanlar, küresel ısınmaya karşı daha fazla önlem alınması gerektiğini belirtiyor.

İklim değişikliği ve doğal afetler konusunda herkesin sorumluluğu büyük. Gelecekteki olası felaketlerden korunmak için, bireysel olarak da toplumsal olarak da daha fazla çaba sarf edilmesi gerekiyor. Hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, anlık tahminlere dikkat etmek ve çevremizi korumak, alabileceğimiz önlemlerden sadece birkaçıdır.