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Türkiye'ye yarın okkalı geliyor; Çok uzun devam edecek

Meteorolojik kaynaklar, hafta sonu için Türkiye genelinde dikkat çeken bir hava durumu uyarısı yaptı. Özellikle Cumartesi gününden itibaren, yurt genelinde hava koşullarında önemli değişikliklerin meydana gelmesi bekleniyor.

Türkiye'ye yarın okkalı geliyor; Çok uzun devam edecek

Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin pek çok ilini etkisi altına alacak yağışların, Cumartesi günü başlaması ve uzun bir süre etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor. Bu yağışlı hava dalgası, bölgede baraj doluluk oranlarının artması ve kuraklık riskinin azalması açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlardan Önemli Açıklamalar

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’a yağış müjdesi verdi. Ökten, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul’a güzel yağışlar geliyor. Cumartesi başlayacak ve uzun sürecek."

Uzmanların bu uyarısı, hafta sonu planı olan vatandaşlar için önemli bir rehber niteliğinde.

Vatandaşlara Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, yağışların özellikle Marmara Bölgesi’nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların ani su baskınlarına ve trafikte oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli olması öneriliyor.

Kaynak: Kerem Ökten’in Sosyal Medya Hesabı

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