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Türkiye'ye yarın için tarih verildi; Herkes kendine mukayyet olsun

Meteoroloji uzmanları, Türkiye genelinde hızla düşen sıcaklıklara ve artan yağış ihtimaline dikkat çekiyor.

Türkiye'ye yarın için tarih verildi; Herkes kendine mukayyet olsun

Soğuk hava dalgası, özellikle Perşembe gününden itibaren etkisini daha da hissettirecek. Bu dönem, hastalıklara karşı hassasiyetin artış gösterdiği bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Vatandaşların hava koşullarına uygun önlemler alması önemle tavsiye ediliyor.

Hava City’den Kritik Uyarı: Perşembe Gününe Dikkat!

Popüler meteoroloji sitesi Hava City, soğuk hava dalgasının şehirleri nasıl etkileyeceğine dair ayrıntılı bilgiler paylaştı. Hava City’nin resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul’da yarından itibaren hafta boyu aralıklarla yağış bekliyoruz. Salı günü lokal olarak daha kuvvetli yağışlar görebiliriz. Perşembe’den itibaren hava soğuyor, sıcaklıklar tek hanelere iniyor. Trakya bölgesinde kar ihtimali var.”

Sıcaklıklar Hızla Düşecek

Meteorolojik tahminlere göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla düşecek ve özellikle kuzey bölgelerde karla karışık yağış görülebilecek. İşte şehir bazında bazı tahminler:

İstanbul: Yağmurlu ve soğuk. Sıcaklıklar Perşembe günü tek hanelere iniyor.

Ankara: Dondurucu soğuklar etkili olacak. Haftanın ilerleyen günlerinde kar ihtimali artıyor.

Trakya: Karla karışık yağış ihtimali bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)

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