Türkiye'ye saldırmak için hazırlanıyorlar; O gemi yanaştı

Yunanistan, Batılı müttefiklerle birlikte Türkiye sınırına yakın bölgede askeri hazırlıklarını yoğunlaştırıyor. ABD’ye ait “Endurance” adlı askeri gemi, Kavala’daki Filippos B Limanı’na ilk kez yanaştı ve çok sayıda ağır silah boşaltıldı.

🚢 Tarihinde İlk: Kavala Limanı, ABD Silahlarına Kapılarını Açtı

Birlik Gazetesi’nin haberine göre, ABD askeri gemisi “Endurance”, Kavala'nın Nea Karvali bölgesindeki ticari limanda konuşlandı. Gemiden indirilen mühimmat, savaş malzemeleri ve özel kuvvetlere ait ekipmanlar limandaki geniş bir alana yayıldı.

⚠️ Gizemli Sevkiyatlar Sürüyor: En Az İki Gemi Daha Geliyor

Liman bölgesinde askeri hareketlilik sürerken, önümüzdeki günlerde iki askeri geminin daha aynı bölgeye ulaşacağı bildirildi. Uzmanlara göre bu sevkiyatlar, NATO tatbikatları bahanesiyle bölgede yoğun bir silahlanmaya işaret ediyor.