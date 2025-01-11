Türkiye'ye Pazartesi fena geliyor; Herkes hazırlansın

Meteorolojik kaynaklardan alınan bilgilere göre, özellikle kuzey bölgelerimizde hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak. Pazartesi günü, 13 Ocak 2025 itibariyle ülkemizde soğuk hava dalgası etkili olmaya başlayacak. Bu durum, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışına neden olacak. Havanın Modu sayfası tarafından yapılan paylaşımla, bu değişimin yurt genelinde hissedileceği ve vatandaşların hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.

Hangi Bölgelerde Etkili Olacak?

Meteorolojik tahminlere göre, soğuk hava dalgası başta Marmara ve Karadeniz olmak üzere kuzey bölgelerinde etkisini gösterecek. Yüksek kesimlerde kar yağışı beklenirken, bazı bölgelerde de ani sıcaklık düşüşleri yaşanacak. Havanın Modu sayfası, bu durumu "Bir sürprizimiz olacak" ifadeleriyle duyurarak, vatandaşları önceden bilgilendirdi.

Soğuk hava dalgasına karşı vatandaşların hazırlıklı olmaları önem taşıyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları bekleniyor. Bu nedenle, seyahat edecek olanlar başta olmak üzere, hava koşullarına karşı tedbirli olunması öneriliyor. Sıcaklıkların düşeceği bölgelerde, kar yağışı ve buzlanma gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.

Kaynak: Havanın Modu