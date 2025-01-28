Türkiye'ye o tarih sonrası lap lapa kar haberi

Meteorolojik kaynaklardan gelen son veriler, Şubat ayının ilk haftasından itibaren soğuk hava dalgasının etkili olacağını gösteriyor. Avrupa Hava Tahmin Sistemi'nin son raporlarına göre, 3 Şubat’tan itibaren kar ihtimali giderek artıyor ve uzun süreli soğuk hava senaryoları gündeme geliyor.

Kar Yağışı İhtimali Güçleniyor!

Son dönemde, küresel iklim değişikliği nedeniyle Türkiye'de mevsim normallerinin dışına çıkan hava olayları yaşanıyor. Ancak Avrupa Hava Tahmin Sistemi'nin ısrarla işaret ettiği veriler, Şubat ayının başından itibaren ülkemizin pek çok bölgesinde kar yağışının etkili olabileceğini gösteriyor.

Özellikle soğuk hava dalgasının gücünü koruması ve sistemin beklendiği gibi gelmesi durumunda Türkiye'nin birçok bölgesinde beyaz örtüye kavuşulacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanları, yüksek rakımlı bölgelerde ve iç kesimlerde kar yağışının daha etkili olabileceğini belirtiyor.

Soğuk Hava Uzun Süre Etkili Olabilir!

Popüler meteorolojik kaynaklar, Türkiye'ye giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının geçici olmayacağını, aksine uzun bir süre etkisini sürdürebileceğini belirtiyor. Eğer mevcut hava tahminleri değişmezse, Türkiye'nin büyük bir bölümü, Şubat ayında uzun süreli soğuk havanın etkisi altında kalacak.

Özellikle iç ve doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklenirken, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde de karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Kar Yağışı En Çok Hangi Bölgeleri Etkileyecek?

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre, kar yağışının en yoğun şekilde görülebileceği bölgeler şunlar:

İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Eskişehir, Konya gibi illerde kar yağışı kuvvetli olabilir.



Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum, Kars, Ağrı ve Van gibi illerde kar kalınlığının artması bekleniyor.

Marmara Bölgesi: Özellikle İstanbul’un yüksek kesimlerinde ve Trakya bölgesinde kar yağışı görülebilir.

Karadeniz Bölgesi: Bolu Dağı ve Kastamonu gibi yerlerde kar yağışı etkili olabilir.

Gelişmeleri yakından takip etmek için resmi meteoroloji kaynaklarından güncel hava tahminlerine ulaşabilirsiniz:

🔗 Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Derleme: Gazeteoku.com