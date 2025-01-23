GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Türkiye'ye lapa lapa kar uyarısı geldi; Tarih de açıkladı

Türkiye genelinde kar yağışlarının azlığı özellikle batı bölgelerinde endişe yaratmaktadır.

Türkiye'ye lapa lapa kar uyarısı geldi; Tarih de açıkladı

İstanbul gibi şehirler, son iki yıldır yeterli kar yağışı alamamış ve bu durum su kaynakları ve ekosistem üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Ocak ayının karsız geçmesiyle birlikte, meteorolojik kaynaklar Şubat ve Mart aylarına dair tahminlerini güncellemiştir.

Küresel Hava Tahmin Sistemi (GFS), Şubat ayında başlayıp Mart ayına sarkacak şekilde Türkiye genelinde 35 günlük bir kar yağışı periyodu öngörmektedir. Ancak, bu tahminlerin değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtmektedir. Ayrıca, yağışların yurt genelinde mevsim normallerinin altında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

İstanbul İçin Kar Yağışı Beklentisi

İstanbul'da Ocak ayında kar yağışı görülmemesi, vatandaşlar arasında endişe yaratmıştır. MGM'nin İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi verilerine göre, bölgenin doğusunda yağmur ve sağanak yağışlar beklenmekte olup, kar yağışıyla ilgili net bir tahmin bulunmamaktadır.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Aylık Tahminler

ÇOK OKUNAN HABERLER
2025 yılı Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan 2025 yılı Sağlık Bakanlığı 9 bin işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan
Ziraat Bankası'ndan müjde mi, şaka mı; Hesabınıza para geliyor! Ziraat Bankası'ndan müjde mi, şaka mı; Hesabınıza para geliyor!
Migros'ta Ayçiçek yağı, sucuk, tuvalet kağıdı çeşitlerinde %50 indirim Migros'ta Ayçiçek yağı, sucuk, tuvalet kağıdı çeşitlerinde %50 indirim
BİM yaptı yapacağını; Bir ilk oldu! Kapışılan ürünün fiyatı düştü BİM yaptı yapacağını; Bir ilk oldu! Kapışılan ürünün fiyatı düştü
Sadece 48 saat sürecek; Carrefour’da özel kırmızı et indirimi Sadece 48 saat sürecek; Carrefour’da özel kırmızı et indirimi
25 yaş üstü ÖTV indirimi hangi araçlar; ÖTV indirimi şartları 25 yaş üstü ÖTV indirimi hangi araçlar; ÖTV indirimi şartları
SON HABERLER
Emekliye refah payı zammı var mı? Çifte müjde geliyor Emekliye refah payı zammı var mı? Çifte müjde geliyor
Ziraat Bankası'ndan müjde mi, şaka mı; Hesabınıza para geliyor! Ziraat Bankası'ndan müjde mi, şaka mı; Hesabınıza para geliyor!
Sadece 48 saat sürecek; Carrefour’da özel kırmızı et indirimi Sadece 48 saat sürecek; Carrefour’da özel kırmızı et indirimi
2008 öncesi sonrası 4A, 4B, 4C emekliler dikkat; 20.000 TL ek ödeme 2008 öncesi sonrası 4A, 4B, 4C emekliler dikkat; 20.000 TL ek ödeme
Migros'ta Ayçiçek yağı, sucuk, tuvalet kağıdı çeşitlerinde %50 indirim Migros'ta Ayçiçek yağı, sucuk, tuvalet kağıdı çeşitlerinde %50 indirim
BİM’e otomatik kahve makinası geliyor; 29 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu BİM’e otomatik kahve makinası geliyor; 29 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu
Sahte zeytinyağı ifşası geldi; İşte zeytinyağında hile yapan markalar Sahte zeytinyağı ifşası geldi; İşte zeytinyağında hile yapan markalar
25 yaş üstü ÖTV indirimi hangi araçlar; ÖTV indirimi şartları 25 yaş üstü ÖTV indirimi hangi araçlar; ÖTV indirimi şartları