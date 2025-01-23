Türkiye'ye lapa lapa kar uyarısı geldi; Tarih de açıkladı

İstanbul gibi şehirler, son iki yıldır yeterli kar yağışı alamamış ve bu durum su kaynakları ve ekosistem üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Ocak ayının karsız geçmesiyle birlikte, meteorolojik kaynaklar Şubat ve Mart aylarına dair tahminlerini güncellemiştir.

Küresel Hava Tahmin Sistemi (GFS), Şubat ayında başlayıp Mart ayına sarkacak şekilde Türkiye genelinde 35 günlük bir kar yağışı periyodu öngörmektedir. Ancak, bu tahminlerin değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtmektedir. Ayrıca, yağışların yurt genelinde mevsim normallerinin altında gerçekleşeceği öngörülmektedir.

İstanbul İçin Kar Yağışı Beklentisi

İstanbul'da Ocak ayında kar yağışı görülmemesi, vatandaşlar arasında endişe yaratmıştır. MGM'nin İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi verilerine göre, bölgenin doğusunda yağmur ve sağanak yağışlar beklenmekte olup, kar yağışıyla ilgili net bir tahmin bulunmamaktadır.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Aylık Tahminler