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Türkiye'ye küstah teklif: Türk limanlarını istediler

Yunan gazetesi Ta Nea, Rum yönetiminin Türkiye'ye şok bir teklif sunduğunu yazdı. Kıbrıs gemileri için Türk limanlarının açılması isteniyor. İşte ayrıntılar ve gelişmeler...

Türkiye'ye küstah teklif: Türk limanlarını istediler

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea, Rum yönetiminin Türkiye'ye şaşırtıcı bir öneride bulunduğunu yazdı. İddiaya göre, Rumlar Kıbrıs bandıralı gemiler için Türk limanlarının açılmasını talep etti. İşte detaylar...

Yunanistan merkezli Ta Nea gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'ye sürpriz bir teklif sundu. Gazeteci Kostis Konstantinou'nun aktardığı bilgilere göre, Rumlar, Kıbrıs bandıralı yaklaşık 1.100 geminin Türk limanlarına girişine izin verilmesini talep ediyor.

Bu teklifin, Rum lider Nikos Hristodulidis tarafından doğrudan Ankara'ya iletildiği ve Avrupa Birliği'nde Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanması karşılığında bir pazarlık unsuru olarak sunulduğu iddia ediliyor.

Haberde, Lefkoşa'daki üst düzey bir yetkilinin bu konuda Brüksel veya Atina üzerinden Ankara’dan resmi bir yanıt alınmadığını ifade ettiği de vurgulandı.

Türkiye, 1987 yılında aldığı bir kararla, Kıbrıs Cumhuriyeti bandıralı gemilerin Türk limanlarına yanaşmasını ve Kıbrıs'a ait uçakların Türk hava sahasını kullanmasını yasaklamıştı. Şimdi ise, 38 yıl sonra bu yasağın gevşetilmesi tartışmaya açılmış durumda.

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