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Türkiye'ye kötü haber; Fındık, kayısı, üzüm, elma, patates...

Soğuk hava dalgasının etkisini tüm Türkiye genelinde hissettiren don olayları, tarım sektörünü ciddi şekilde sarstı.

Türkiye'ye kötü haber; Fındık, kayısı, üzüm, elma, patates...

Uzman tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen zirai don görüntülerine dayanarak, bu durumun tarım ürünlerinde büyük kayıplara yol açacağını ve sonuçların tüketicilerin cebine yansıyacağını belirtti.

Ani Soğuk Havalarda Tarım Sektörüne Düşen Darbe

Bahar aylarında yaşanan ani sıcaklık düşüşleri ve zirai don olayları, tarım sektöründe üretimde önemli kayıplara neden oldu. Ali Ekber Yıldırım, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Zirai don felaketi ülkeyi sardı. Ülkenin her yerinden zirai don görüntüleri geliyor," ifadeleriyle tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Yıldırım, donun özellikle kayısı, fındık, üzüm, patates, elma gibi birçok ürün üzerinde etkili olduğunu ve ürün miktarındaki düşüşün ileri dönemde fiyatların artmasına yol açacağını vurguladı.

Bölgesel Etkiler: Hangi Bölgeler ve Ürünler Zararda?

Ege ve Trakya: Üzüm bağları büyük ölçüde zarar görürken,

Malatya: Kayısı bahçelerinde don etkisi hissedildi,

Karadeniz: Fındık üretiminde, kıyı bölgelerde kokarca böceğinin rekolteye etkisi ile birlikte yüksek kesimlerde yağan kar, ürün verimini düşürdü,

Karaman: Elma bahçeleri zarar aldı,

Niğde: Patates tarlaları dondan olumsuz etkilendi,

Konya: Erken ekilen şekerpancarı ve meyve bahçelerinde hasar gözlemlendi.
Bu bölgelerde yaşanan hasarlar, tarımsal üretimde ciddi düşüşlere neden olarak, piyasaya sunulacak ürün miktarının azalmasına ve dolayısıyla arz-talep dengesinin bozulmasına yol açıyor.

Üretimde Azalma Fiyat Artışını Getirecek

Don olayının etkisiyle üretimde meydana gelen düşüş, tüketici fiyatlarında artışa neden olacak. Uzman Yıldırım, "Bunun faturası ağır olur," ifadeleriyle ürün arzının düşmesinin kaçınılmaz olarak fiyatlara yansıyacağını öngörüyor. Özellikle donun vurduğu narin ürünlerde, hasar ve rekolte kaybı sebebiyle, gelecekte sebze ve meyve fiyatlarında ciddi bir artış bekleniyor. Bu durum, tüketicilere hem alışveriş maliyetlerinin yükseleceğinin hem de gıda enflasyonunun daha da tırmanacağının sinyallerini veriyor.

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