Türkiye'ye kar müjdesi; 21 Ocak Salı günü lapa lapa geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, 21 Ocak 2025 Salı günü özellikle doğu ve iç kesimlerde yoğun kar yağışı görülecek.

Kar Yağışı Beklenen Şehirler

Meteoroloji raporlarına göre Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari gibi illerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirtiyor. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayları görülebileceği için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca, çığ tehlikesine karşı da dağlık bölgelerde yaşayanların tedbirli olması öneriliyor.

KAR FIRTINASI GELİYOR

Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?

Meteoroloji uzmanları, soğuk hava dalgasının hafta boyunca etkisini sürdüreceğini ve bazı bölgelerde aralıklarla kar yağışının devam edebileceğini tahmin ediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte gece saatlerinde don olaylarının da yaşanabileceği belirtiliyor.

Kaynak: Güncel hava durumu tahminleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi ve yetkililerin duyurularını takip etmek önem taşıyor.