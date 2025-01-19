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Türkiye'ye gece 23.30'da giriş yapacak; Herkes hazır olsun

Türkiye, batı kesimlerinde yüksek basıncın etkisinde sakin bir hava yaşarken, Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu bölgeleri yoğun bir kar yağışıyla karşılaşmaya hazırlanıyor.

Türkiye'ye gece 23.30'da giriş yapacak; Herkes hazır olsun

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, bu yeni hava sistemi pazar günü itibarıyla yurda giriş yapacak ve özellikle yüksek kesimlerde şiddetli kar yağışına neden olacak.

📢 Yetkililer, vatandaşları soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Doğu ve Kuzeydoğu Türkiye İçin Kar Uyarısı

🔹 Doğu Karadeniz’de yüksek yaylalarda kar kalınlığının 90 cm’ye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

🔹 Orta ve Doğu Karadeniz’de dağlık alanlarda yoğun kar birikimi bekleniyor.

🔹 600 metre üzerindeki rakımlarda yer yer yoğun kar yağışı görülebilir.

🔹 Kuzeydoğu Anadolu’da sıcaklıklar sert düşecek ve yoğun kar yağışı etkili olacak.

Özellikle kış turizmi yapılan bölgeler ve yüksek rakımlı köylerde, ulaşımda aksamalara neden olabilecek seviyede kar yağışı öngörülüyor.

Soğuk Hava Dalgası Geliyor: Hazırlıklı Olun!

Meteoroloji uzmanları, bu hava dalgasının sadece kar yağışı getirmeyeceğini, aynı zamanda sıcaklıkları ciddi şekilde düşüreceğini vurguluyor. Özellikle gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi bekleniyor.

📌 Araç sahipleri için kış lastiği ve zincir kullanımının zorunlu hale gelebileceği belirtiliyor.

📌 Elektrik kesintileri ve don olaylarına karşı önlemler alınmalı.

📌 Çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlar için olası don riskine karşı dikkatli olunmalı.

Kar Yağışı Ne Zaman Başlayacak?

📅 Pazar günü itibarıyla Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu’da etkisini göstermeye başlayacak.

📅 Yeni haftayla birlikte kar yağışı bazı bölgelerde devam edebilir.

📅 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı güncel hava tahmin raporlarını takip etmek önemli!

Özellikle şehirlerarası yolları kullanacak olan sürücülerin, hava durumu ve trafik bilgilerini anlık olarak kontrol etmeleri öneriliyor.

📌 Sizce bu kış yeterince kar yağacak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz!

Kaynak: Gazeteoku.com

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