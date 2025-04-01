Türkiye'ye doğru harekete geçti; Kırmızı dolu geliyor! O tarihe dikkat

Bu durum, ani sel, su baskını, taşkın ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabilir.

Ege Denizi'nde Fırtına Bekleniyor

Ege Denizi'nde güney ve güneydoğu yönlerinden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarların, fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, deniz ulaşımında aksamalara ve açık denizde bulunanlar için risklere neden olabilir. ​

Önümüzdeki Günlerde Hava Durumu

İzmir ve çevresinde önümüzdeki günlerde hava durumu şu şekilde tahmin edilmektedir:​

1 Nisan Salı: Yer yer bardaktan boşanırcasına sağanak yağışlar, en yüksek sıcaklık

21°C, en düşük 12°C.

2 Nisan Çarşamba: Sağanak yağışlar, en yüksek sıcaklık 20°C, en düşük 11°C.​

3 Nisan Perşembe: Yer yer sağanaklar, en yüksek sıcaklık 20°C, en düşük 9°C.​

4 Nisan Cuma: Bulutlu ve güneşli, en yüksek sıcaklık 20°C, en düşük 10°C.​

5 Nisan Cumartesi: Sağanak yağışlar, en yüksek sıcaklık 18°C, en düşük 11°C.​

6 Nisan Pazar: Kısmen güneşli, en yüksek sıcaklık 20°C, en düşük 12°C.​

7 Nisan Pazartesi: Yağmur ihtimali, en yüksek sıcaklık 19°C, en düşük 11°C.

Vatandaşlara Öneriler

Bölge sakinlerinin, özellikle kıyı kesimlerinde yaşayanların, meteorolojik uyarıları dikkate alarak gerekli tedbirleri almaları önemlidir. Ani sel, su baskını, taşkın ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunmalıdır.

Kaynak: MGM