Türkiye'ye büyük müjde; Sınırsız enerjiyi buldu

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Deniz Üstü Rüzgar Enerjisinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ufuk Yaman, Türkiye'nin deniz üstü rüzgar potansiyeline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



2,2 Milyar Dolarlık Endüstri, Şimdi Denizlere Taşınıyor ⚙️

Danimarka'nın başkenti Kopenhag yakınlarındaki Middelgrunden deniz üstü rüzgar santraline gerçekleştirilen teknik gezi sırasında konuşan Yaman, Türkiye’de karasal rüzgar enerjisi endüstrisinin bugün 2,2 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını belirtti. Üstelik bu sektör cirosunun yüzde 70’ini ihracatla sağlıyor.

Yaman, benzer bir başarının deniz üstü projelerde de elde edilebileceğini vurgulayarak, "Doğru destekle deniz üstü rüzgar enerjisinde çok ciddi bir sanayi oluşabilir. Önümüzdeki 10 yılda Avrupa'nın enerji dönüşümünde önemli bir aktör olabiliriz" ifadelerini kullandı.



Sadece Enerji Değil, Teknoloji ve İhracat Fırsatı 🚀

Ufuk Yaman, deniz üstü rüzgar enerjisinin yalnızca elektrik üretimi anlamına gelmediğini de vurguladı. Yatırımların, yerli tedarik zinciri oluşturma, teknoloji geliştirme ve bu bilgiyi ihracata yönlendirme imkânı sunacağını belirtti. "Böylece Türkiye'nin cari açığının kapatılmasına katkı sağlayacak yeni bir sanayi dalı doğacak" dedi.



Türkiye'nin Rüzgar Enerjisindeki Konumu ve Hedefler 🎯

WindEurope verilerine göre, Türkiye toplam kurulu rüzgar gücü bakımından Avrupa'da altıncı sırada yer alıyor. 13,8 GW kapasiteye sahip Türkiye; Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa ve İsveç'in ardından geliyor.

Buna karşın, Türkiye’de henüz faaliyette olan bir açık deniz rüzgar türbini bulunmuyor. Ember verilerine göre Türkiye'nin deniz üstü rüzgar potansiyeli ise 75 GW gibi dikkat çekici bir seviyede.



Marmara'da Ölçümler Sürüyor, İlk Sonuçlar 2025’te 📅

Türkiye, deniz üstü rüzgar projeleri için dört öncelikli bölge belirlemiş durumda. Marmara Denizi'nde üç farklı bölgede sürdürülen ölçüm çalışmaları kapsamında, iki alan teknik analizler açısından uygun bulundu. Ufuk Yaman, teknik fizibilite çalışmalarının 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Deniz üstü rüzgar enerjisinin, iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadelede Türkiye için stratejik bir kaynak olacağına dikkat çeken Yaman, bu yatırımların hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: Gazeteoku.com