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Türkiye'ye bu gece 00.00'da giriyor; Cumartesi fena

Türkiye, yeniden yüksek basıncın etkisinden kurtulurken, yağışlı hava koşullarına doğru adım atıyor.

Türkiye'ye bu gece 00.00'da giriyor; Cumartesi fena

Salı gecesi başlayan hafif yağışlar, Cumartesi günü itibarıyla daha belirgin hale gelecek. Marmara bölgesi başta olmak üzere, ülke genelinde yağışların şiddetinin artması bekleniyor.

Hava Forum’dan yapılan açıklamada, Orta Akdeniz üzerinden gelen bir yağışlı hava dalgasının Türkiye'yi etkisi altına alacağı belirtildi. Çarşamba günü, Batı’dan doğuya doğru ilerleyen yağışlar, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde zaman zaman yağmur geçişlerine neden olacak. Antalya ise kuvvetli yağışla karşı karşıya kalacak.

Meteorolojik uzmanlar, bu değişimin özellikle hafta sonu boyunca şiddetini artıracağı konusunda uyarıda bulunuyor. Halkın, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

Bu bilgiler, meteorolojik tahminlerin titizlikle incelenmesi ve deneyimli uzmanların değerlendirmeleri doğrultusunda paylaşılmaktadır.

Kaynak: Hava Forum

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