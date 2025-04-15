Türkiye'ye akılalmaz tavır; Oraya konuşlandırın

Rus savunma sistemini alan Hindistan’ı CATSA yaptırımlarından muaf tutan Washington yönetimi, Türkiye’ye karşı ise sert bir tutum sergilemeye devam ediyor.

Türkiye’ye S-400 Yaptırımı, Hindistan’a Muafiyet: Çifte Standart mı?

ABD’nin "Hasımlarla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası" (CAATSA) kapsamında Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlar, uluslararası kamuoyunda ciddi bir adalet tartışmasına yol açtı. Aynı savunma sistemini Rusya’dan alan Hindistan’a yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmazken, Türkiye’ye yönelik baskılar sürüyor. Bu durum, uzmanlara göre Washington’un NATO müttefikine karşı ikircikli bir dış politika izlediğini gösteriyor.



Trump Göreve Döndü, F-35 ve S-400 Gündemi Yeniden Isındı

2025 Ocak ayında ikinci kez göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma sinyali verdi. Alman basınına yansıyan bilgilere göre, Trump yönetimi Türkiye’yi yeniden F-35 savaş uçağı programına dahil etmeyi değerlendiriyor. Ancak bu süreçte, S-400 sistemleri yeniden müzakere masasına kondu.

Fox News’e göre, Trump’a yakın çevreler, Türkiye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve F-35 satışlarının başlaması için hukuki ve teknik değerlendirmeler yapılmasını istedi.



ABD’den Yeni Teklif: S-400’leri İncirlik’e Taşıyın

Haberde öne çıkan kritik detaylardan biri de, ABD’nin S-400’lerin Türkiye’de "kullanılamaz hale getirilmesini" istemesi. İki öneri sunulmuş durumda:

Sistemlerin tamamen sökülmesi,

ABD’nin denetiminde olan bir üsse — örneğin Adana’daki İncirlik Üssü’ne — taşınması. Bu önerinin amacı, S-400’lerin NATO sistemleriyle entegre edilmemesi ve ABD’nin kontrolü altına alınması.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: “S-400’ler Türkiye’de Kalacak”

ABD’nin bu taleplerine karşılık, Türkiye cephesinden kararlılık mesajları veriliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk’te yaptığı açıklamada, S-400 konusunda herhangi bir değişikliğin gündemde olmadığını ve sistemlerin Türkiye topraklarında kalacağını belirtti.

Kaynak: NTV



