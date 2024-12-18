Türkiye'ye 6 gün sonra giriş yapıyor; Komple etkisi altına alacak

AtmosferTürk tarafından paylaşılan verilere göre, 24 Aralık'ta Türkiye'ye giriş yapması beklenen güçlü bir sistem, özellikle soğuk hava dalgası ve kar yağışlarıyla etkisini gösterecek.

24 Aralık'ta Geliyor!

AtmosferTürk'ün model analizlerine göre, 24 Aralık'tan itibaren bu sistemin ülkemiz üzerinde etkili olmaya başlaması bekleniyor. İlk aşamada kuzey ve doğu bölgelerde daha yoğun şekilde hissedilecek olan sistemin, zamanla yurdun geneline yayılacağı tahmin ediliyor.

Güçlü Kar Yağışları Kapıda

Sistemle birlikte özellikle doğu bölgeler ve yüksek rakımlı kesimlerde yoğun kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle, 24-26 Aralık tarihleri arasında yurdun büyük bir kısmında hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, bu süreçte oluşabilecek ulaşım aksaklıklarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor. Ayrıca, kar yağışı beklenen bölgelerde zirai don olaylarına dikkat edilmesi gerektiği de vurgulanıyor.

Kaynak:

AtmosferTürk Resmi Sitesi: atmosferturk.com

Hava Durumu Model Analizleri: ECMWF - Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi