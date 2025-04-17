Türkiye'ye 19 Nisan uyarısı netleşti; Aman dikkat!

Meteoroloji uzmanlarının günlerdir üzerinde durduğu 19 Nisan Cumartesi uyarısı artık kesinleşti. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye’nin iç kesimlerinde beklenen yağışlı hava dalgası etkisini gösterecek. Ankara, Kayseri ve Sivas çevresinde yaşayan vatandaşların dışarı çıkarken hazırlıklı olması öneriliyor. İşte detaylar… 👇

🌦️ 19 Nisan’da Hava Nasıl Olacak? Uzmanlar Uyardı!

Meteoroloji kaynaklarından gelen son açıklamalar doğrultusunda 19 Nisan Cumartesi günü, iç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren artması öngörülen yağışlar, günlük yaşamı da olumsuz etkileyebilir.



🏙️ Ankara, Kayseri, Sivas Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve bölgesel hava tahmin merkezlerinden alınan bilgilere göre;

Ankara ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Kayseri ve Sivas başta olmak üzere, İç Anadolu’nun doğusunda şiddetli yağışlar kısa sürede etkili olabilir. Yetkililer, su baskını ve ani sel riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyor.

☔ Dışarı Çıkacaklara Tavsiyeler

Cumartesi günü evden çıkmayı planlayan vatandaşlar için birkaç önemli öneri:

Yanınıza mutlaka şemsiye ve yağmurluk alın.

Toplu taşıma kullanıyorsanız, gecikmelere karşı zaman planınızı geniş tutun.

Araçla seyahat ediyorsanız, özellikle köprü altları ve eğimli yollar gibi su baskınına açık noktalarda dikkatli olun.

🔗 Kaynak: Güncel hava durumu tahminlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.