Türkiye'nin yeni Kuveyt'i; O ilimizde oluk oluk petrol akıyor!

İstanbul'da düzenlenen Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin son yıllarda enerji alanında attığı adımların stratejik boyutuna dikkat çekti.



🛢️ Gabar’da Rekor Petrol Keşfi: Şırnak Cazibe Merkezine Dönüşüyor

Bayraktar, 2021 yılında Gabar Dağları'nda gerçekleştirilen petrol keşfinin, Cumhuriyet tarihinin en büyük kara keşfi olduğunu hatırlattı.

“Bir zamanlar terörle anılan Gabar, artık üretim ve istihdamın merkezi haline geldi. Özellikle bölgedeki gençlere iş fırsatları sunduk. Şırnak artık göç veren değil, göç alan bir şehir oldu.”

Yeni arama ve üretim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre sürdüğünü belirten Bayraktar, "Gabar'daki başarı yeni sahalara da ilham veriyor" dedi.



⚡ Karadeniz’de Doğal Gaz Başarısı: Hedef 2028'de 4 Kat Üretim

Karadeniz'de 2020 yılında keşfedilen doğal gazın, pandemi sürecine rağmen 3 yıl gibi kısa bir sürede üretime alındığını aktaran Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’nda ilk fazın tamamlandığını ve üretimin 2026’da iki katına, 2028’de ise dört katına çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

“Bu başarı, Türkiye'nin mühendislik kapasitesini ve enerji bağımsızlığı yolundaki kararlılığını yansıtıyor.”





🌍 Enerjide Küresel İşbirlikleri: Libya’dan Pakistan’a Aktif Diplomasi

Bayraktar, yalnızca Türkiye sınırlarında değil, Azerbaycan, Irak, Rusya ve Libya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde yürütülen enerji projeleriyle “kazan-kazan” anlayışında işbirlikleri geliştirildiğini vurguladı.

Bu bağlamda Türkiye’nin aktif bir enerji diplomasisiyle bölgesel bir güç haline geldiğinin altını çizdi.



🌞 Yenilenebilir Enerjide Hedef: 2035’te 120.000 MW Kurulu Güç

Türkiye’nin güneş ve rüzgar enerjisinde dünyada 11. sırada yer aldığını belirten Bayraktar, 2035 yılına kadar bu kapasitenin 120 bin megavata ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı.

Ayrıca offshore (deniz üstü) rüzgar enerjisi projelerinin de hayata geçirileceğini duyurdu.



🪨 Madencilikte Yeni Dönem: Katma Değerli Üretim ve Global Açılım

Bayraktar, “Önce İnsan, Sonra Çevre, Sonra Katma Değerli Madencilik” vizyonuyla Türkiye'nin sahip olduğu maden potansiyelini ekonomiye kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“Altın üretiminde yerli kaynakları artırmakla kalmıyor, Nijer’de ilk üretimimizi bir yıl içinde gerçekleştireceğiz.” Ayrıca nadir toprak elementleri alanında Türkiye'nin önemli bir tedarikçi ülke haline gelmesinin amaçlandığını ifade etti.



🎯 Hedef: Enerjide Tam Bağımsız Türkiye

Konuşmasının sonunda, Türkiye’nin enerji alanında tam bağımsızlık hedefiyle hareket ettiğini vurgulayan Bayraktar, İstanbul Finans Merkezi'nde kurulacak enerji borsası ile Türkiye'nin bölgesel bir enerji ticaret merkezi olacağını belirtti.

“Kendi gemilerimizle, kendi insan kaynağımızla, kendi enerjimizi arayıp üretmeye devam edeceğiz.”

Kaynak: Gazeteoku.com