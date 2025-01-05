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Türkiye'nin yanı başında bilinmeyen büyük zenginlik

Türkiye, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün gibi ülkelerle paylaştığı ortak tarih, kültürel benzerlikler ve coğrafi yakınlık sayesinde büyük bir ekonomik ve stratejik iş birliği potansiyeline sahip.

Türkiye'nin yanı başında bilinmeyen büyük zenginlik

Bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilebilmesi için bölgesel iş birliği projelerinin ve ekonomik girişimlerin artırılması gerekiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Okuyucu ve Prof. Dr. Salah Hajismail, bu konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.


Ortak Tarih ve Bölgesel Avantajlar

Türkiye ve komşu ülkeler, geçmişte uzun yıllar aynı yönetim altında bulunarak kültürel, sosyal ve ticari değerler geliştirmiştir. Bu ortak geçmiş, günümüzde de gelenekler, yaşam tarzları ve ticaret uygulamaları gibi birçok alanda kendini göstermektedir.

Ancak güvenlik sorunları ve ekonomik zorluklar, bu ülkelerin ticaret ve ekonomik ilişkilerini geliştirme çabalarını sekteye uğratmıştır.

Özellikle 2009 yılında Türkiye ve Suriye arasında kurulan Stratejik İşbirliği Konseyi ile başlatılan serbest ticaret ve vizesiz seyahat anlaşmaları, diğer ülkeleri de kapsayarak güçlü bir entegrasyon hedeflemişti. Ancak 2011 sonrası Suriye’de yaşanan krizler ve Arap Baharı ile bu süreç yavaşlamıştır.


Bölgesel İş Birliği için Önemli Alanlar

Enerji ve Kaynak Paylaşımı:

Irak’ın petrol kaynakları ve genç nüfusu, Türkiye’nin ileri teknolojik altyapısıyla buluşturulabilir.

Suriye’nin stratejik konumu, Lübnan ve Ürdün’ün eğitimli iş gücü potansiyeli, ortak projelerde değerlendirilebilir.

Ekonomik Kalkınma ve Güvenlik:

Ekonomik iş birliğiyle bölge istikrarı sağlanabilir ve terörizmle mücadelede etkili çözümler üretilebilir.

Sanayi ve Teknoloji:

Türkiye’nin gelişmiş sanayi altyapısı, komşu ülkelerin hammaddeleriyle birleştirilerek yüksek katma değerli ürünler üretilebilir.
Eğitim ve İş Gücü Geliştirme:

Türkiye’nin eğitim kurumları, bölgedeki genç nüfusa fırsatlar sunarak nitelikli iş gücü yetiştirebilir.

Dezavantajların Üstesinden Gelmek

Kalkınma farklılıkları, coğrafi yakınlık ve kültürel benzerliklerin avantajlarıyla aşılabilir:

Coğrafi Yakınlık: Nakliye masraflarını düşürerek bölgesel ticareti artırabilir.

Kültürel Benzerlikler: Ticari engelleri azaltarak iş birliğini kolaylaştırabilir.

Derleme: Gazeteoku.com

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Türkiye'nin yanı başında bilinmeyen büyük zenginlik Türkiye'nin yanı başında bilinmeyen büyük zenginlik