Türkiye'nin Savunma Devi Baykar ASELSAN ve TUSAŞ Dünyanın En Büyük Silah Üreticileri Arasında!

SIPRI, 2023 yılına ait raporunda Türkiye’den ASELSAN Baykar ve TUSAŞ’ın dünya genelindeki en büyük savunma sanayi şirketleri arasında yer aldığını duyurdu. ASELSAN, 2022 yılında 62. sırada yer alırken bu yıl 54. sıraya yükseldi. Baykar 79. sıradan 69. sıraya çıkarken TUSAŞ da 88. sıradan 78. sıraya yükseldi. Türkiye'nin üç savunma devi küresel pazarda büyük bir başarıya imza atıyor.

Raporda, Baykar'a özel yer verildi. Bu şirketin özellikle son yıllarda gösterdiği hızlı büyümenin göstergesi olarak dikkat çekiyor. ASELSAN 2,44 milyar dolar gelir elde etti ve bunun %95,3'ü silah satışlarından sağlandı. Baykar 1,9 milyar dolar gelirle dikkat çekerken, TUSAŞ da %45'lik bir büyüme ile 1,7 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakamlar Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki etkinliğini ve küresel pazarda elde ettiği gücü ortaya koyuyor.

En Büyük Sanayi Şirketlerinin Silah Satışları Arttı

Dünyadaki en büyük savunma sanayi şirketlerinin silah satışları %4,2 oranında arttı ve toplam gelir 632 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin savunma sanayi şirketlerinin bu devasa rakamlara ulaşması ülkenin teknolojilerdeki atılımını ve global pazardaki yerini pekiştiriyor. Baykar ASELSAN ve TUSAŞ gibi şirketler sadece Türkiye için değil dünya için de stratejik öneme sahip. Savunma sanayi Türkiye’nin küresel gücünü artıran ve dışa bağımlılığı azaltan sektör haline geldi.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki bu hızlı yükseliş yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik başarıyı da temsil ediyor. Bu şirketlerin elde ettiği başarılar ülkenin dış politikasına katkı sağlarken dünya çapında güvenlik ve savunma alanındaki ilişkileri de etkiliyor. ASELSAN, Baykar ve TUSAŞ gibi firmalar dünya çapında pek çok ülke ile savunma alanında iş birliği yaparak Türkiye’nin uluslararası arenadaki gücünü artırıyor.

SIPRI 2023 Raporu Açıklandı

SIPRI 2023 yılına dair raporunda Türkiye’nin sanayi devlerinden Baykar’a özel bir yer ayrıldı. Baykar, ürettiği insansız hava araçlarıyla dünya genelinde adından sıkça söz ettiriyor özellikle Ukrayna'da araçların aktif bir şekilde kullanılması dikkat çekiyor. SIPRI raporunda Baykar’ın 2023 yılına dair önemli bir başarıya imza attığı ve ihracat gelirlerinin şirketin toplam silah satışlarının yaklaşık %90’ını oluşturduğu belirtildi. Üstelik Baykar’ın bu alandaki başarısı bir önceki yıla göre %25 oranında bir artışla toplamda 1,9 milyar dolara ulaştı.

Türk savunma sanayiinin başarıları yalnızca Baykar ile sınırlı kalmıyor. ASELSAN ve TUSAŞ da raporda önemli bir şekilde yer aldı. Türkiye merkezli bu üç büyük savunma şirketinin toplam satış gelirleri, 2023 yılında %24 oranında bir artış göstererek 6 milyar dolara ulaştı. Bu başarı, Türkiye'nin sanayiinde önemli bir atılım gerçekleştirdiğini ve dünya çapında rekabet gücünü artırdığını ortaya koyuyor.