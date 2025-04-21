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Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok

Türkiye’nin köklü kuruyemiş markalarından Peyman, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etmişti.

Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok

Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin geçici mühlet süresini 30 Nisan 2025 itibarıyla iki ay daha uzattı. Karar, resmi ilanlarla kamuoyuna duyurulurken, konkordato sürecinde yeni bir aşamaya girildi. Mahkeme, şirketin ekonomik durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla yeni bir bilirkişi raporu talep etti.

⚖️ Mahkemeden Kritik Karar: Tüm Tedbirler Devam Ediyor

Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 11859 sicil numarasıyla kayıtlı olan Peyman Kuruyemiş için mahkeme, geçici mühlet süresi boyunca alınan tüm koruma tedbirlerinin yürürlükte kalmasına hükmetti.

Aynı zamanda konkordato sürecini denetleyen geçici komiser heyetinden yeni bir değerlendirme raporu istenmesine karar verildi. Bilirkişi incelemeleri tamamlandıktan sonra süreç netleşecek.

📅 Yeni Duruşma Tarihi: 25 Haziran 2025

Mahkeme, konkordato davasının bir sonraki duruşmasının 25 Haziran 2025 saat 10:25’te yapılmasına oy birliğiyle karar verdi.

Davacı vekili tarafından Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile yapılan sözleşmeler kapsamındaki malların muhafazaya alınması ve yakalanması yönündeki talepler ise, komiser heyetinin görüşü alındıktan sonra değerlendirilecek.


🏭 30 Yıllık Dev Marka Zor Günlerden Geçiyor

Eskişehir merkezli ve yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren Peyman Kuruyemiş, İŞ Holding çatısı altında sektörün önde gelen firmaları arasında yer alıyor. Ancak son dönemde artan mali baskılar ve ekonomik kriz nedeniyle şirket, iflas riskiyle karşı karşıya kaldı.

Konkordato başvurusu, Peyman’ın alacaklılarına karşı zaman kazanma ve yeniden yapılanma fırsatı yaratma amacı taşıyor.

Mahkeme kararı, hem Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi hem de Basın İlan Kurumu üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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