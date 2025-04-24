Türkiye'nin o ilçesi voleyi vurdu; Dev rezerv varmış! Ama petrol değil

Petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının yoğunlaştığı Türkiye'de, bu kez dikkatler Şırnak’a çevrildi. Gabar Dağı yakınlarında bulunan kömür rezervleri için dev bir adım atılıyor. Enerji Günlüğü’nün haberine göre, Şırnak Merkez ilçesinde yeni bir kömür işleme tesisi kurulacak.

🏭 Tesisin Detayları: 10 Milyon TL’lik Yatırım

Siyah İnci Kömür Eleme Enerji şirketi tarafından yürütülecek projeyle birlikte “Kömür Kırma – Eleme ve Paketleme Tesisi” hayata geçirilecek.

📍 Alan: 16 bin metrekare

💰 Yatırım Değeri: 10 milyon TL

👷‍♂️ İstihdam: 20 kişi

⚙️ Üretim Süresi: Yılda 10 ay, günde 8 saat



🪨 Yılda 390 Bin Ton Kömür İşlenecek

Tesis, yıllık ortalama 390.000 ton kömür işleyerek piyasaya sürecek. Kömür, ruhsatlı sahalardan temin edilecek ve işlendikten sonra sipariş noktalarına gönderilecek.

Boyutlandırılmış kömür, paketlenerek dağıtıma sunulacak. Ayrıca elek altında kalan yan ürünler de sanayi sektöründe değerlendirilmek üzere ayrı olarak paketlenecek.



📈 Bölge ve Ülke Ekonomisine Katkı

Yeni tesis yalnızca enerji sektörüne değil, Şırnak ekonomisine de can suyu olacak. Ulaşımdan ambalaja, lojistikten iş gücüne kadar birçok alanda dolaylı istihdam yaratması bekleniyor.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi