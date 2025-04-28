Türkiye'nin en tehlikeli ve en güvenli yerleri; Prof. Dr. Ercan'ın haritasına bakın

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, yer sarsıntıları gündemdeki sıcaklığını korurken Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın hazırladığı detaylı deprem haritası yeniden konuşuluyor. Ev almayı düşünenler için kritik bir rehber niteliği taşıyan bu harita, güvenli ve riskli bölgeleri gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin Deprem Gerçeği: Ahmet Ercan'dan Kritik Harita

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde konumlanması nedeniyle, her dönem deprem riskiyle karşı karşıya. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın 2005 yılında tamamladığı "Deprem Risk Haritası", bu gerçeği bilimsel verilerle destekliyor.

Yıllara dayanan araştırmalar sonucunda hazırlanan harita, Türkiye’nin yerleşim yerlerini dört farklı risk kategorisine ayırıyor. Renk kodları ile gösterilen bu bölgeler, güvenli yaşam alanı seçimi açısından önemli ipuçları sunuyor.

Türkiye'nin En Güvenli ve En Tehlikeli Bölgeleri (2025 Güncellemesi)

Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın deprem haritasında yer alan renk kodları ve anlamları şöyle:

Beyaz Alanlar:

Deprem odağı bulunmayan, sismik aktivitenin en düşük olduğu ve yerleşim için en güvenli kabul edilen bölgeler.

Yeşil Alanlar:

Doğrudan deprem odağı olmasa da, çevre depremlerinden etkilenebilen bölgeler. Zemin yapısı nedeniyle sarsıntı şiddeti daha fazla hissedilebilir.

Sarı Alanlar:

Aktif fay hatlarının geçtiği, deprem üretme riski yüksek olan, yerleşim açısından sakıncalı bölgeler.

Kırmızı Alanlar:

Gevşek zemin, sulak arazi, obruk gibi yapılaşmaya son derece elverişsiz alanları gösterir. Bu bölgelerde sarsıntı şiddeti ve hasar oranı çok yüksektir.

Haritanın sunduğu bilgiler:

Güvenli yaşam alanlarının belirlenmesi

İnşaat projelerinde doğru zemin seçimi

Kentsel dönüşüm planlamalarında risk analizi

Bireysel konut yatırımlarında bilinçli kararlar alınması

Türkiye gibi deprem riski yüksek ülkelerde, bu tür bilimsel veriler hayati öneme sahiptir.



Ev Alırken Deprem Haritasına Bakmadan Karar Vermeyin!

Son depremlerle birlikte, özellikle İstanbul ve çevresinde deprem riski tartışmaları yeniden alevlendi. Uzmanlar, ev veya arsa yatırımı yapacak vatandaşlara mutlaka bu haritaya göz atmaları gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik