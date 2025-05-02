Türkiye'nin en mutsuzları; İşte o 10 şehir...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını paylaştı. Araştırma, ülke genelindeki vatandaşların mutluluk düzeylerini ortaya koyarken, Karadeniz Bölgesi’nden dört şehir listenin en mutsuzları arasında yer aldı. Bu tablo, sadece bireysel duygulara değil; ekonomik koşullar, sosyal çevre ve yerel yaşam kalitesine dair önemli mesajlar da veriyor.



📊 En Mutsuz Şehir Trabzon Oldu

TÜİK’in araştırmasına göre Trabzon, %11,19 mutsuzluk oranı ile Türkiye'nin en mutsuz şehri olarak öne çıktı. Karadeniz’in doğası ve kültürel zenginliğiyle bilinen bu şehirde, yaşam kalitesine dair olumsuz sinyaller dikkat çekti.

Listenin üst sıralarında Trabzon’a eşlik eden şehirler arasında Diyarbakır (%24,75), Antalya (%11,7), İzmir (%10,65), Ankara (%9,95) ve İstanbul (%9,12) gibi büyük metropoller de yer aldı.



🏙️ Türkiye’nin En Mutsuz 10 Şehri (Mayıs 2025)



Diyarbakır

1.804.880

24,75

Antalya

2.688.004

11,70

Trabzon

818.023

11,19

İzmir

4.462.056

10,65

Ankara

5.782.285

9,95

Samsun

1.368.488

9,72

İstanbul

15.907.951

9,12

Çorum

524.130

9,10

Ordu

763.190

8,75

Gümüşhane

144.544

7,68



🌧️ Karadeniz'den 4 Şehir Listede: Peki Neden?

Trabzon’un yanı sıra Samsun, Ordu ve Gümüşhane gibi Karadeniz şehirlerinin listede yer alması, “Doğal güzellikler mutluluğu garanti etmiyor” yorumlarını beraberinde getirdi. Uzmanlara göre mutsuzluk oranının artmasında pek çok etken rol oynuyor:

🔍 Mutsuzluğu Tetikleyen Başlıca Nedenler:

💰 Ekonomik Zorluklar: Yüksek işsizlik oranları, düşük gelir seviyesi ve geçim derdi ilk sırada yer alıyor.

🚦 Şehir Stresi: Büyük şehirlerde trafik, gürültü ve kalabalık gibi faktörler huzuru olumsuz etkiliyor.

🏡 Sosyal Uyum: Özellikle göç alan şehirlerde, sosyal bağların zayıflaması insanları yalnızlaştırabiliyor.

🌧️ İklim Faktörleri: Karadeniz’in uzun süreli yağışlı ve kapalı havası, ruh halini doğrudan etkileyebiliyor.



Kaynak: TÜİK