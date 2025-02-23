Türkiye'nin en mutsuz 10 şehri belli oldu

Listenin zirvesinde Trabzon yer alırken, Karadeniz’den 4 şehir dikkat çekti.

📌 Türkiye’de Mutsuzluk Oranı Yükseliyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’, şehirlerdeki mutsuzluk oranlarını ortaya koydu. Çalışmada, vatandaşların genel yaşam kalitesi, ekonomik durum, sosyal ilişkiler ve yerel faktörler gibi birçok kriter göz önünde bulunduruldu.

Verilere göre, Türkiye’nin en mutsuz şehri Trabzon oldu. Mutsuzluk oranı en yüksek şehirler arasında Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul gibi büyük kentler de yer aldı.

📍 İşte Türkiye’nin En Mutsuz 10 Şehri

Şehir Nüfus Mutsuzluk Oranı (%)

Diyarbakır 1.804.880 24,75

Antalya 2.688.004 11,7

Trabzon 818.023 11,19

İzmir 4.462.056 10,65

Ankara 5.782.285 9,95

Samsun 1.368.488 9,72

İstanbul 15.907.951 9,12

Çorum 524.130 9,1

Ordu 763.190 8,75

Gümüşhane 144.544 7,68

🌍 Karadeniz’de Mutsuzluk Oranı Dikkat Çekti!

Araştırmada Trabzon, Samsun, Ordu ve Gümüşhane’nin en mutsuz şehirler arasında yer alması dikkat çekti. Karadeniz’in doğal güzellikleriyle ünlü bu şehirlerinde mutsuzluk oranlarının yüksek olması, bölgedeki ekonomik ve sosyal faktörlerin sorgulanmasına neden oldu.

📌Trabzon, %11,19 mutsuzluk oranıyla Türkiye’de en mutsuz şehirler arasında ilk sıralarda yer aldı.

🧐 Neden Bu Şehirler Daha Mutsuz?

Uzmanlar, şehirlerdeki mutsuzluk oranlarını belirleyen temel faktörleri şu şekilde sıralıyor:

✔️ Ekonomik Koşullar: İşsizlik oranı, geçim sıkıntısı ve alım gücü mutsuzluğu doğrudan etkiliyor.

✔️ Sosyal Yaşam ve Şehirleşme: Büyükşehirlerde kalabalık, trafik ve stres mutsuzluğu artırıyor.

✔️ Göç ve Nüfus Hareketliliği: İç göç alan şehirlerde sosyal uyum sorunları yaşanabiliyor.

✔️ İklim ve Coğrafi Faktörler: Karadeniz gibi bol yağış alan bölgelerde hava koşulları da ruh halini etkileyebiliyor.

Kaynak: TÜİK