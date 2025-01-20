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Türkiye’nin doğal gaz devi iflas etti, kapıya kilit vurdu

Ekonomik zorluklar, Türkiye'nin önde gelen firmalarını mali darboğaza sürüklemeye devam ediyor.

Türkiye’nin doğal gaz devi iflas etti, kapıya kilit vurdu

Birçok büyük şirket, artan maliyetler ve finansal istikrarsızlık nedeniyle iflas bayrağını çekmek zorunda kalıyor. Bu süreçte, doğalgaz sektöründe önemli bir konuma sahip olan Elit Mühendislik de iflas eden şirketler arasına katıldı.

Elit Mühendislik’in İflası Sektörde Büyük Kayıp Yarattı

Kombi ve petek satışında lider firmalar arasında yer alan Elit Mühendislik, uzun yıllardır Türkiye genelinde hizmet veren köklü bir markaydı. 2007 yılında İstanbul’un Kartal ilçesinde kurulan firma, büyüme hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin farklı bölgelerinde şubeleşmeye başlamıştı. Ancak, artan maliyetler ve ekonomik sıkıntılar, firmanın sürdürülebilirliğini zorlaştırarak iflas sürecine girmesine neden oldu.

Mahkemeden Resmi İflas Kararı Çıktı

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 08 Ocak 2025 tarihinde alınan kararla, Elit Mühendislik’in iflası resmileşti. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

📌 Şirketin iflasına karar verilmiştir.
📌 Konkordato tedbirleri kaldırılmıştır.
📌 Konkordato komiserlerinin görevleri sona erdirilmiştir.
📌 İflas tasfiyesi, adi tasfiye hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Elit Mühendislik’in İflasının Sebepleri Neler?

Ekonomik krizden etkilenen birçok firma gibi, Elit Mühendislik de artan döviz kuru, maliyetlerdeki yükseliş ve düşen satışlar nedeniyle zorlu bir süreç yaşadı. Özellikle doğal gaz sektöründeki maliyet artışları ve azalan tüketici talebi, firmanın sürdürülebilirliğini zorlaştırdı.

Kaynak: 
🔗 Resmi Gazete - İflas Kararları

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