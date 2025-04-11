Türkiye'nin dev tavuk fimasında skandal; İçinden ölümcül bakteri çıktı

Halk sağlığını tehdit eden bu gelişme sonrası ürünün piyasadan toplatılması kararı alındı.

Şenpiliç’in Ürünü Gıda Güvenliğine Takıldı

Türkiye'nin önde gelen beyaz et üreticilerinden Şenpiliç, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerle gündeme geldi. Sakarya’daki tesislerde yapılan resmi kontrollerde, “Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte” adlı üründen alınan numunelerde Listeria monocytogenes bakterisi bulundu. Bu bakteri, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler, yaşlılar, hamileler ve küçük çocuklar için ciddi sağlık riski oluşturuyor.

Toplatma Kararı Resmileşti

Bakanlık, bakterinin tespit edilmesinin ardından ilgili üretim partisinin piyasadan çekilmesi için resmi toplatma sürecini başlattı. Yapılan açıklamaya göre; Şenpiliç’in Sakarya Söğütlü’deki tesislerinde üretilen ürün, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne aykırı bulundu. Parti numarası “204124” olan ve son tüketim tarihi “10.03.2025” olarak belirtilen bu ürün, yasal mevzuatlar kapsamında piyasadan acilen kaldırılacak.

Firma Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu ihlal karşısında Şenpiliç hakkında yasal işlem başlattı ve idari para cezası uyguladı. Ayrıca Bakanlık, il müdürlüklerine gönderdiği yazıyla, söz konusu ürünün denetimlerde tespit edilmesi halinde derhal işlem yapılması ve merkezle bilgi paylaşılması talimatını verdi.



Listeria Monocytogenes Nedir, Neden Tehlikelidir?

Listeria monocytogenes, gıdalar yoluyla bulaşabilen ciddi bir bakteridir. Enfekte gıdalar tüketildiğinde mide-bağırsak enfeksiyonlarına, ileri vakalarda ise beyin zarı iltihabına (menenjit) kadar uzanan ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Özellikle hamile kadınlarda düşük, ölü doğum ve bebekte ciddi komplikasyonlara neden olabilmesi nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir bakteridir.

Kaynak: https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/GuvenilirGida/gkd/TaklitVeyaTagsis?siteYayinDurumu=True