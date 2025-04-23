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Türkiye'nin balistik füzesinin peşindeler; O ülkeler fellik fellik Türk üssünü arıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Somali’de uzay üssü kurma açıklaması dünya genelinde yankı uyandırdı. Türkiye’nin Afrika’da stratejik bir fırlatma üssü kurma hamlesi, ABD, Fransa, Çin, Rusya ve İsrail gibi ülkelerin radarına girdi. İstihbarat uyduları bölgeyi izlemeye başladı.

Türkiye'nin balistik füzesinin peşindeler; O ülkeler fellik fellik Türk üssünü arıyor

Uzay Yarışı Artık Ortadoğu’da: Türkiye'nin Hamlesi Yeni Bir Dönem Başlatıyor
Gazeteci Ardan Zentürk, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin Somali’de kurmayı planladığı uzay üssü projesinin yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda jeopolitik bir strateji hamlesi olduğunu vurguladı. Erdoğan’ın Ekim 2024’te duyurduğu bu girişim, özellikle Ortadoğu’daki askeri ve teknolojik rekabetin uzaya taşındığı yeni bir dönemin habercisi.

🌍 Kismayo’dan Uzaya: Türkiye'nin Üs Lokasyonu Neden Önemli?

Zentürk’ün analizine göre, Türkiye uzay üssünü Somali'nin Kismayo limanı yakınlarındaki Jamame kumullarına kuruyor. Uydu görüntüleri, bölgede olağan dışı bir hareketliliği doğruluyor. Bu bölge, Hint Okyanusu’na açılan stratejik bir noktada yer alıyor ve ekvatora yakınlığıyla füze fırlatmaları için ideal şartları sağlıyor.

Türkiye, bu üs ile yalnızca sivil uzay faaliyetlerini değil, aynı zamanda balistik füze testlerini de gerçekleştirmeyi hedefliyor.

🛰️ 3 Büyük Güç İzliyor: İstihbarat Takibi Başladı

Zentürk, Intelligence Online kaynaklarına dayandırdığı açıklamasında, Türkiye’nin Somali’deki faaliyetlerinin ABD, Fransa ve Çin gibi büyük güçler tarafından yakından izlendiğini söyledi.

Amerikan Maxar

Fransız Airbus

Çinli Changuang Satellite

bu ülkelerin istihbarat uyduları şu anda Somali kıyılarını yoğun şekilde tarıyor. Aynı zamanda İsrail ve Rusya da bu istihbarat sürecine aktif olarak dahil olmuş durumda.

🔭 Türkiye'nin Uzay Vizyonu: Füze Teknolojisi ve Bağımsız Fırlatma Kabiliyeti

Türkiye, yıllardır savunma sanayisinde geliştirdiği balistik füze teknolojisi ile dikkat çekiyor. Ancak bu sistemlerin etkin şekilde test edilebilmesi için uluslararası deniz yollarından uzak, ekvator hattına yakın bir alan gerekiyor. Somali bu açıdan Türkiye’ye büyük bir avantaj sağlıyor.

Zentürk, Türkiye’nin hedefinin yalnızca füze testleri değil, aynı zamanda bağımsız uzay fırlatma yeteneği kazanmak olduğunu ifade ediyor.

🌐 Bölgesel Uzay Yarışı Kızışıyor: Kim, Nerede Ne Yapıyor?

Zentürk'ün analizine göre Türkiye yalnız değil. Ortadoğu'da uzay alanında ciddi bir hareketlilik var:

İtalya, Kenya'daki eski askeri üssünü uzay üssüne dönüştürüyor.

Suudi Arabistan, ABD ile nükleer teknoloji ve uzay çalışmaları konusunda işbirliği içinde.

Umman, kıyı şeridinde stratejik bir doküm ve gözlem üssü inşa etti.

İran, Rusya ile birlikte Çabahar'da uzay üssü kuruyor ve kıtalararası balistik füze denemelerine başladı.

ABD Stratejik Komutanlığı da İran’ın uzay aracı geliştirmesinin, kıtalararası balistik füze (ICBM) yeteneklerini doğrudan etkilediğini açıklamıştı.

🔍 Türkiye'nin Somali'deki Faaliyetleri Neden Takip Ediliyor?

Coğrafi avantaj: Ekvatora yakın bölgelerden fırlatılan roketler daha az yakıtla daha fazla yük taşıyabiliyor.

Gizlilik ve bağımsızlık: Kendi toprakları dışında üs kurmak, uluslararası izlemeyi zorlaştırıyor.

Bölgesel güç dengesi: Türkiye'nin Afrika'daki varlığı, Batılı güçlerin ve Çin’in çıkarlarıyla çatışıyor.

Askeri kapasite: Uzay fırlatma teknolojisi, füze sistemleriyle doğrudan ilişkili olduğundan askeri endişeleri tetikliyor.

🎯 Türkiye Ne Amaçlıyor?

Zentürk’e göre Türkiye, Somali’deki üs projesiyle şunları hedefliyor:

Kendi uzay araçlarını fırlatma kapasitesini kazanmak

Milli uyduları ve roketleri kendi tesislerinden fırlatmak

Balistik füze teknolojilerini denemek

Afrika’da kalıcı askeri ve teknolojik varlık oluşturmak

Kaynak: Yeniçağ

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