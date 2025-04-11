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Türkiye'den Rusya'yı ters köşe yapacak doğal gaz anlaşması

Türkiye, kıtasal enerji merkezi olma hedefiyle Avrupa'nın enerji mimarisinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Türkiye'den Rusya'yı ters köşe yapacak doğal gaz anlaşması

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın da öncülüğünde hayata geçirilen projede, “Turkish Blend” markası altında 30’dan fazla ülkeden temin edilen doğal gaz, Avrupa pazarına sunulacak. Proje, yalnızca doğal gaz akışını çeşitlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda bölgesel enerji diplomasisinde Ankara’nın etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Avrupa’ya Alternatif Gaz Akışı: Dikey Gaz Koridoru

Türkiye ile Bulgaristan arasında gerçekleştirilen iş birliği, Rus gazına bağımlılığı azaltmayı amaçlayan Dikey Gaz Koridoru projesiyle yeni bir ivme kazanıyor. Bulgaristan Enerji Bakanı Jivko Stankov’un ifadelerine göre, yıllık 10 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip olması planlanan bu proje kapsamında inşa süreci kısa süre içinde başlayacak.

Proje Kapsamı:

Yunanistan’daki Revithoussa LNG terminalinde sıvılaştırılan doğal gaz, Bulgaristan üzerinden Romanya, Macaristan, Slovakya ve Moldova’ya ulaştırılacak.

Uzun vadede sistemin Ukrayna’ya kadar genişlemesi öngörülüyor.
Bu stratejik hamle, Avrupa’nın enerji arz güvenliğini artırırken, aynı zamanda yeni pazarların açılmasında alternatif tedarik kaynaklarına erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Turkish Blend ile Güçlenen Enerji Stratejisi

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji stratejisinde attığı bu önemli adımı şu ifadelerle özetliyor:

"30’dan fazla ülkeden aldığımız gazı Turkish Blend markasıyla Avrupa’ya ihraç edeceğiz." Bu girişim ile mevcut boru hattı altyapısının güçlendirilerek kapasitenin yıllık 3,5 milyar metreküpten iki katına çıkarılması planlanıyor. Böylece, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan gaz kapısı üzerinden enerji arzı daha güvenli ve sürdürülebilir hale gelecek.

Bölgesel İş Birliği ve Alternatif Tedarikçiler

Proje kapsamında Türkiye ile Bulgaristan iş birliği sayesinde Azerbaycan ve Orta Asya’dan temin edilen doğal gazın yanı sıra, ABD, Mısır ve diğer Hazar ülkeleri gibi alternatif kaynaklardan gelen enerji de değerlendirilecek. Bu stratejik yaklaşım, sadece arz güvenliğini artırmakla kalmayıp, bölgesel enerji iş birliğini de güçlendirecek.

Enerji uzmanları, bu hamlenin Türkiye’nin Avrupa’nın kıtasal enerji merkezi olma vizyonuna bir adım daha yaklaştığını belirterek, projenin hem ekonomik hem de siyasi boyutlarının bölgesel güç dengelerini olumlu yönde etkileyeceğini ifade ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi 

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