Türkiye'den dünyaya mesaj; Yakında orada olacağız! Büyük hamle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tuzla’da düzenlenen “Döker-1 Çamur Taşıma Barcının Hizmete Alınması ve Emici Tip Tarama Gemisi İlk Blok Kaynak Töreni” kapsamında yaptığı konuşmada, Türk denizcilik sektörünün azmi ve geleceğe dair vizyonunu net bir şekilde ortaya koydu.



Denizcilikte Devrim Niteliğinde Gelişmeler

Bakan Uraloğlu, 2002’de 17. sırada yer alan Türk sahipli filonun, bugün 2 bin 100’den fazla gemi ve 52,7 milyon detveyt tona ulaştığını belirterek, “İlk 10’daki lider denizci ülkeler arasında sancağımızı çok yakında dalgalandıracağız” ifadelerini kullandı. Bu atılım, Türkiye’nin deniz taşımacılığı, yük elleçleme ve konteyner işlem hacminde gösterdiği büyük artışlarla destekleniyor.

2002’de elleçleme miktarı 190 milyon tonken, 2024’te bu rakam 532 milyon tona yükseldi.

Konteyner elleçlemesinde ise 7,8 kat artışla 13 milyon TEU’ya ulaşılması, liman altyapılarının güçlendirildiğini ortaya koyuyor.

Kruvaziyer turizminde de önemli bir ivme yakalanmış durumda: 2024 yılında limanları uğrayan kruvaziyer gemi sayısı 1.115’e ulaşırken, misafir edilen yolcu sayısı yaklaşık 1,9 milyonu buldu. Yat turizmi alanında ise, yat limanı sayısı 2003’te 41 iken bugün 64’e, yat bağlama kapasitesi ise 8.500’den 25.262’ye çıkmış bulunuyor.



Döker-1 ve Emici Tip Tarama Gemisi ile Teknolojide İnovasyon

Tersanelerde üretilen Döker-1 adlı çamur taşıma barcısı, 750 metreküplük kapasitesi, yüklü halde 7,5 knot hızı ve ortadan açılır yük boşaltma özelliğiyle deniz tarama faaliyetlerine yeni bir soluk getiriyor. Aynı etkinlikte ilk blok kaynağı yapılan emici tip tarama gemisi ise, yalnızca birkaç ülkenin üretebildiği ileri teknolojik altyapıya sahip. Bu gemi; liman derinliğinin korunması, büyük tonajlı gemiler için güvenli seyir ve deniz ticaretinin kolaylaştırılması gibi kritik görevlerde yer alacak.



Gemi İnşa Sanayisindeki Sürdürülebilir Başarılar

Türkiye, gemi inşa sanayinde de adeta yeniden doğuyor.

Tersane sayısının 37’den 85’e çıkması,

Yıllık üretim kapasitesinin 550 bin detveyt tondan 4,79 milyon detveyt tona ulaşması,

2011’den 2024’e kadar inşa tonajında yüzde 88 artış gözlenmesi ve

Bakım-onarım miktarının yüzde 254 artarak 46,4 milyon detveyt tona yükselmesi;

bu gelişmeler, yerli üretimin ve inovasyonun somut göstergeleri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, gemi inşasındaki yerlilik oranı yüzde 20-30’dan yaklaşık yüzde 60’lara çıkarılarak, yerli ve milli üretimin gücü pekiştiriliyor. Gemi geri dönüşüm tesislerinde gerçekleştirilen 110 gemiye karşılık 585 bin grostonluk söküm işlemi, Türkiye’yi küresel arenada dördüncü sıraya ve Avrupa’da lider pozisyona taşıdı.



Uluslararası Güven ve Standartlarda Mükemmellik

Bakan Uraloğlu, uluslararası denetim süreçlerinde de elde edilen başarıları vurgulayarak, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) üye denetimlerini alnımızın akıyla tamamladıklarını ifade etti. Paris ve Tokyo Memorandumları’nda yüksek standartların bayrağını taşımamız, gemi ve yat ihracatında 2 milyar dolarlık başarıya ulaşmamız, yaklaşık 100 bin işçinin emeğinin küresel sularda iz bırakmasını sağlıyor. Ayrıca ABD Sahil Güvenlik Raporu kapsamında Türk bayrağının “Hedef Bayrak” listesinden çıkarılması, gemilerimizin daha az denetime tabi tutulmasını sağlayarak uluslararası tercih edilirliklerini artırdı.

Kaynak: AA