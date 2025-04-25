Türkiye'den çok net müdahale ederiz mesajı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başpiskoposu’nun, Kıbrıs Türklerini hedef alan ifadeleri Türkiye’nin sert tepkisini çekti. Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Başpiskopos’un açıklamalarının “uluslararası hukuku hiçe sayan, barışı tehdit eden bir zihniyeti yansıttığını” vurguladı.

🗣️ MSB’den açıklama:

“Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmadı. Bu tür planların hayata geçirilmesi mümkün değildir ve müsaade edilmeyecektir.”





Türkiye’nin Kıbrıs Tavrı Net: Meşru Haklardan Geri Adım Yok

MSB kaynakları, Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığının uluslararası antlaşmalara dayandığını ve garantörlük yetkisi çerçevesinde her türlü adımı atmaya hazır olduğunu belirtti. Açıklamada, “Kıbrıs Türk halkı bu adanın asli ve eşit ortağıdır. Hiçbir güç onları bu topraklardan çıkaramaz” ifadeleri yer aldı.



📌 Terörle Mücadelede Yeni Hamle: Irak Kuzeyine Bildiri Atıldı

Aynı açıklamada, Türkiye’nin terörle mücadelesinde izlediği yeni stratejiye de değinildi. MSB, terör örgütü mensuplarına Türkçe, Kürtçe ve Arapça hazırlanan bildirilerin havadan atıldığını açıkladı.





✈️ Eurofighter Satışı Süreci: Almanya Değil İngiltere ile Görüşülüyor

MSB kaynakları, Almanya'nın Eurofighter satışına onay vermediğine dair iddialara da açıklık getirdi. Türkiye'nin bu konuda doğrudan muhatabının İngiltere olduğunu vurgulayan MSB, “Süreç planlandığı şekilde İngiliz yetkililerle devam ediyor, şu an olumsuz bir durum yok” dedi.



🛫 Deprem Sonrası TSK Alarmda: 5 İHA İstanbul Üzerinde Keşifte

İstanbul’da meydana gelen son depremler sonrasında TSK hızla harekete geçti. MSB’nin verdiği bilgilere göre, AFAD koordinasyonunda Tali Bölge Komutanlıkları faaliyete geçirildi. Ayrıca üçü BAYKAR’a, ikisi MSB’ye ait olmak üzere toplam beş İHA İstanbul semalarında keşif uçuşlarına başladı.