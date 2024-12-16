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Türkiye'deki plaka kodları silbaştan değişiyor; 100 ille yeni dönem! İstanbul 34 değil 40

Türkiye’de il sayısının 81’den 100’e çıkarılması planları, uzun zamandır gündemde olan bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Bu değişiklikle birlikte, illerin plaka kodları da yenilenecek. Peki, 100 il sayısına ulaşan Türkiye'de yeni plaka kodları nasıl olacak?

Türkiye'deki plaka kodları silbaştan değişiyor; 100 ille yeni dönem! İstanbul 34 değil 40

İstanbul'un Plaka Kodu Değişiyor

Mevcut durumda İstanbul’un plaka kodu 34. Ancak 100 il sistemine geçilmesiyle birlikte İstanbul’un plaka kodunun 40’a yükselmesi bekleniyor. Ayrıca bu değişiklik, sadece İstanbul’u değil, tüm Türkiye’yi etkileyerek diğer illerin plaka kodlarında da revizyonlar yapılacak.

Yeni İllere Göre Plaka Kodları

İşte Türkiye’nin yeni plaka kodlarıyla birlikte illerinin sıralaması:

Adana – 01
Adıyaman – 02
Afyonkarahisar – 03
Ağrı – 04
Aksaray – 05
Amasya – 06
Ankara – 07
Antalya – 08
Ardahan – 09
Artvin – 10
Aydın – 11
Balıkesir – 12
Bartın – 13
Batman – 14
Bayburt – 15
Bilecik – 16
Bingöl – 17
Bitlis – 18
Bolu – 19
Burdur – 20
Bursa – 21
Çanakkale – 22
Çankırı – 23
Çorum – 24
Denizli – 25
Diyarbakır – 26
Düzce – 27
Edirne – 28
Elazığ – 29
Erzincan – 30
Erzurum – 31
Eskişehir – 32
Gaziantep – 33
Giresun – 34
Gümüşhane – 35
Hakkari – 36
Hatay – 37
Iğdır – 38
Isparta – 39
İstanbul – 40
İzmir – 41
Kahramanmaraş – 42
Karabük – 43
Karaman – 44
Kars – 45
Kastamonu – 46
Kayseri – 47
Kırıkkale – 48
Kırklareli – 49
Kırşehir – 50
Kilis – 51
Kocaeli – 52
Konya – 53
Kütahya – 54
Malatya – 55
Manisa – 56
Mardin – 57
Mersin – 58
Muğla – 59
Muş – 60
Nevşehir – 61
Niğde – 62
Ordu – 63
Osmaniye – 64
Rize – 65
Sakarya – 66
Samsun – 67
Siirt – 68
Sinop – 69
Sivas – 70
Şanlıurfa – 71
Şırnak – 72
Tekirdağ – 73
Tokat – 74
Trabzon – 75
Tunceli – 76
Uşak – 77
Van – 78
Yalova – 79
Yozgat – 80
Zonguldak – 81

Yeni plaka kodları, Türkiye'deki il sayısının artmasıyla birlikte yapılan bu düzenlemeyle bir dönemi geride bırakacak ve yerel yönetimlerde büyük değişiklikler yaşanacak. İl plaka kodları ile birlikte yerel kimliklerin de yeni bir boyuta taşınacağı düşünülüyor.

Kaynak: Karar

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