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Türkiye'de tüm dünyaya yetecek rezerv; Böylesi görülmedi

Türkiye, dünya bor rezervlerinin %73'ünü elinde bulundururken, 2023 yılı sonu itibarıyla 2,5 milyon ton bor ürünü ihraç ederek 1,3 milyar dolarlık rekor satış gerçekleştirdi.

Türkiye'de tüm dünyaya yetecek rezerv; Böylesi görülmedi

Sadece rezerv gücüyle değil, teknolojik altyapısıyla da dikkat çeken Eti Maden, %61’lik global pazar payıyla dünyada lider konumunu pekiştirdi.

🗣️ "Artık sadece hammadde değil, teknoloji ihraç ediyoruz"

Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydın’ın TBMM KİT Komisyonu’nda verdiği bilgilere göre, Türkiye sadece madeni çıkarmıyor; onu işleyip katma değerli ürünlere dönüştürerek 100’den fazla ülkeye ulaştırıyor. Lüksemburg, Finlandiya, ABD, Çin ve Hong Kong’daki şirketlerle küresel bir üretim ve dağıtım ağı kuruldu.

💡 Bor Madeni, Türkiye’nin Geleceğini Taşıyacak

2025 yılına kadar planlanan 26 milyar TL'lik dev yatırımla, savunma sanayiinden nükleere, doğal gazdan çeliğe kadar birçok sektörde kullanılmak üzere bor kimyasalları ve ferrobor üretimi Türkiye'de yapılacak. Bu sayede bor, ekonomik kurtuluş reçetesinin ana kalemlerinden biri olmaya aday.

🚢 6 Kıta, 10.000+ Müşteri, Sürdürülebilir Üretim

Bor tedarikinde sürdürülebilirliği esas alan Eti Maden, çevre dostu üretim prensipleri ve hızlı lojistik yapısıyla dünyanın dört bir yanındaki müşterilere ulaşıyor. Şirketin hedefi: Türkiye’yi yalnızca borun değil, bor teknolojilerinin merkezi haline getirmek.


Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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