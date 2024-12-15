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Türkiye'de bugün akşam üstü başlıyor; Gece fena coşacak

İstanbul’da kısa süreliğine ara veren yağışlar, hafta sonu yeniden etkisini göstermeye hazırlanıyor.

Türkiye'de bugün akşam üstü başlıyor; Gece fena coşacak

Meteorolojik tahminlere göre Pazar günü Marmara Bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde yağışlı bir hava hakim olacak. Uzmanlar, vatandaşları yağışlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Barajlardaki Doluluk Artıyor

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’daki barajların doluluk oranındaki artışın sevindirici olduğunu belirtti. Ökten, "Yüzde 30'u nihayet geçtik. İstanbul barajlarımızın ortalama doluluk oranı artmaya devam ediyor. Toprak suyu saldıkça, yağış azalsa bile doluluk artışı sürüyor. Yeni bir yağış dalgası yolda; Pazar sabahı itibarıyla başlıyoruz…" ifadelerini kullandı.

Pazar Günü Gece Saatlerinde Yağışlar Şiddetlenecek

Yağışların özellikle Pazar günü gece saatlerinden itibaren yoğunlaşması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, zorunlu bir işi olmayanların dışarı çıkmamalarını ve evlerinde vakit geçirmelerini öneriyor. Şiddetli yağışların getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Vatandaşlara Uyarılar

Yağışlı havanın etkisiyle gündelik yaşamda aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor.

Vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalar şunlar:

Şiddetli yağış nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın. Kaygan zemin ve düşük görüş mesafesi nedeniyle trafikte tedbirli olun. Düşük kotlu alanlarda yaşayanlar, sel riskine karşı önlemlerini almalı.

Barajlar Doluyor

Yağışların İstanbul’da baraj doluluk oranlarını artırması, su sıkıntısına karşı olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Meteorolojik veriler, önümüzdeki günlerde devam edecek yağışların barajlardaki su seviyesine daha fazla katkı sağlayabileceğini gösteriyor.

Not: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı güncel hava durumu raporlarını takip ederek, yağışlı hava koşullarına karşı tedbirli olun.

Kaynak: Meteoroloji Uzmanlarının Açıklamaları

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