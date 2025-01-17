Türkiye'de bu gece 00.00'da başlıyor; 7 gün sürecek

Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile vatandaşları bilgilendirdi. Uçar, Türkiye genelinde başlayacak olan bu hava değişiminin, hafta ortasına kadar etkili olacağını belirtti.

Uçar'ın açıklamalarına göre, ülkemizin büyük bir kısmında yağış beklenmediği belirtilirken, yalnızca Doğu Karadeniz bölgesinde yer yer yağışlar görülebilecek. 500 mb seviyesinde bulunan atmosfersel sırtın etkisiyle, mevsime göre ılık bir havanın ülkeyi etkisi altına alacağı ifade edildi. Uzman, bu sistemin hafta ortasına kadar süreceğini ve özellikle ılıman hava koşullarının hâkim olacağını vurguladı.

Meteorolojik verilere göre, bu hava değişiminin önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği öngörülüyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor, bu da vatandaşlar için daha rahat bir hava koşulu sunuyor. Ancak, Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olabilecek yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.