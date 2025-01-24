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Türkiye'de bu gece 00.00'da başlayacak; Cumartesi böyle uyanacağız

Meteoroloji uzmanı Gökhan Günerler, cuma gecesi başlayacak yeni bir hava sistemiyle ilgili uyarılarda bulundu.

Türkiye'de bu gece 00.00'da başlayacak; Cumartesi böyle uyanacağız

Bu sistemin cumartesi günü tüm Türkiye'yi etkileyebileceği belirtiliyor. Özellikle İstanbul ve güney bölgelerinde etkili olması beklenen yağışlar, hafta sonu boyunca devam edecek gibi görünüyor.

Gökhan Günerler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cuma gecesi başlayacak olan mini ULL hattının İstanbul’u sağanak yağışla etkisi altına alacağını belirtti.

Cumartesi sabahı ise yağışların hız kazanarak güney yönüne doğru ilerleyeceği, Muğla'ya kadar ulaşabileceği öngörüldü. Günerler, bu tür sistemlerin değişime açık olduğunu da vurguladı.

Bu hava sisteminin, özellikle hafta sonu seyahat planı yapanlar ve açık hava etkinliklerine katılacaklar için dikkat edilmesi gereken bir durum olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, meteorolojik verilere göre yağışlar konusunda daha fazla bilgi almak için takipte kalmayı öneriyor.

Kaynak: Resmi Meteoroloji Sitesi

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