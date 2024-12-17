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Türkiye'de bu Cuma gününe denk geliyor; Bereketiyle yaşanacak!

Türkiye genelinde bir süredir etkili olan yağışlar, özellikle batı illerimizde hem sevindirici hem de zaman zaman hayatı zorlaştırıcı etkiler yarattı. Gözler şimdi kışın tam anlamıyla kendini göstermesi beklenen 20 Aralık sonrası yağışlı hava sistemine çevrildi. Meteoroloji sitesi AtmosferTürk, yaptığı açıklamayla vatandaşlara önemli bilgiler verdi.

Türkiye'de bu Cuma gününe denk geliyor; Bereketiyle yaşanacak!

AtmosferTürk, “Aralık ayının ikinci yarısında bizi ne bekliyor?” başlıklı değerlendirmesinde Avrupa ve küresel modellemelere dikkat çekerek şu bilgilere yer verdi:

"Ecmwf ve Gfs modellerinin 30-31 Aralık tarihine kadar olan toplam yağış birikimini inceleyebilirsiniz. Tablodaki renk tonları ve değerler bölgenizdeki yağış miktarlarını gösteriyor. Bu süreçte özellikle 20 Aralık sonrasında yeni yağışlı sistemlerin etkisi büyük olacak."

Bu açıklamaya göre, 20 Aralık sonrası Türkiye genelinde bereketli bir yağışlı süreç yaşanması bekleniyor.

Marmara Bölgesi’nde Kar Yağışı Beklentisi Sürüyor

Batı illerinde etkili olan yağışlar hayatı zaman zaman zorlaştırsa da baraj doluluk oranlarına sağladığı katkı nedeniyle vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Öte yandan Marmara Bölgesi’nde kar yağışı beklentisi sürüyor. Henüz kar yağışı için net bir tarih verilmese de meteorolojik değerlendirmelere göre soğuk hava sistemlerinin takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Yağış Miktarlarında Güncelleme Bekleniyor

AtmosferTürk, modellerin günlük olarak güncelleneceğini ve son tahminlerin story değerlendirmeleriyle paylaşılacağını belirtti. Bu süreçte yağış miktarlarında artış ya da azalış olabileceğine dikkat çekilerek şu uyarı yapıldı:

“Bereketli bir süreç bizleri bekliyor. Gelişmeleri yakından takip ederek vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

Vatandaşlara Öneriler

20 Aralık sonrası etkili olması beklenen yağışlı hava için vatandaşların hazırlıklı olması öneriliyor.

Özellikle yoğun yağış beklenen bölgelerde sel ve su baskınına karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Soğuk hava sistemlerinin takip edilmesiyle birlikte Marmara Bölgesi’nde kar yağışına dair net gelişmelerin kısa süre içinde duyurulacağı ifade ediliyor.

Kaynaklar:
AtmosferTürk Resmî Paylaşımları
ECMWF (Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi)

Derleme: Gazeteoku.com

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