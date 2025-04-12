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Türkiye'de 15 Nisan Salı sabahı başlayacak!

Ülkemiz, etkisini sürdüren derin bir üst seviye alçak basınç sistemi nedeniyle hafta sonu boyunca zorlu hava koşullarına sahne olacak.

Türkiye'de 15 Nisan Salı sabahı başlayacak!

Trakya ve Marmara bölgesinin genelinde yoğun yağış beklenirken, Uludağ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Bu durum, bölgedeki yerleşimlerde ulaşım zorluklarına ve trafikte aksamalara yol açabilir.

Batı Karadeniz açıklarında yer alan derin alçak basınç, kıyılarda karayel fırtınasına neden olacak ve bu fırtına ile birlikte sağanak yağışlar yaşanacak. Bölgenin iç kesimlerinde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kıyılarda zaman zaman sulu kar görülecek, ancak Batı Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.

Türkiye'de 15 Nisan Salı sabahı başlayacak! 11

Sinop ve çevresinde, zaman zaman karla karışık yağmur görülebileceği gibi, yağmurun yerini kar yağışına bırakması olası. Çanakkale ve Ege kıyılarında ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu durum, yıldırım riskini de beraberinde getirecek. İç Ege’de ise yağmur bekleniyor, ancak yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir.

Isparta ve Konya'nın batısında kar yağışının etkili olması bekleniyor. Isparta'nın yükseklerinde kar yağışı yer yer yoğunlaşabilir. Kırşehir ve Yozgat hattında ise hafif kar yağışı görülecek.

Doğu Karadeniz, genel olarak yağmurlu geçecek. Ancak Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında zaman zaman kar sürprizleri yaşanabilir. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkisini gösterecek.

Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve kar yağışı beklenirken, bölgenin batısında ise herhangi bir yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar yağışı etkili olurken, batısında ise yağış beklenmiyor.

Akdeniz Bölgesi'nin batısında, özellikle Antalya’da yağmurun etkili olması bekleniyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin çok altında seyredecek. 

Salı sabahı itibariyle Marmara bölgesi ısınmaya başlayacak. 15 inden sonra bahar değerlerinin üstünde sıcaklıklar. Yağış da azalıyor.

Kaynak: https://x.com/BeyCohen

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