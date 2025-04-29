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Türkiye turnayı gözünden vurdu; 1 milyon ton var

Türkiye çelik sektörü, Afrika'nın yükselen ekonomilerinden biri olan Fas’ta büyük bir fırsat kapısı araladı.

Türkiye turnayı gözünden vurdu; 1 milyon ton var

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan'dan gelen açıklamaya göre, önümüzdeki dönemde Fas’a yapılacak çelik ihracatının 1 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Fas’ta Neler Oluyor?

Fas, 2030 yılında düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlıklara hız verdi. Yapılacak projeler arasında:

38 yeni stadyumun inşaatı

Altyapı yenilemeleri

Hızlı tren projeleri bulunuyor.

Bu büyük yatırım hareketliliği, Türk çelik sektörüne yeni iş fırsatları sunuyor.

Türkiye’nin Fas ile Ekonomik Bağları

Fas’ta halihazırda 220 Türk firmasının toplam 1 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor. Bu firmalar 15 bin kişiye istihdam sağlıyor. Öte yandan, Türk müteahhitleri Fas’ta bugüne kadar 4,2 milyar dolarlık 93 proje tamamladı.

Çelik Sektöründe Hedef: 1 Milyon Ton

2023 yılında Türkiye’den Fas’a 472 bin ton çelik ihracatı yapılmıştı. Ancak Adnan Aslan'ın belirttiğine göre, yeni projeler ve şimdiden imzalanan anlaşmalar sayesinde bu miktarın çok yakın bir gelecekte 1 milyon ton seviyesine ulaşması bekleniyor.

Sektörel Performans:

2024’ün ilk çeyreği: 4,8 milyon ton ihracat (yıllık bazda %14 artış)

Değer bazında: 4 milyar dolar ihracat

Yıl sonu hedefi: 18,5 milyar dolar ihracat (yıllık %5 artış)

Fas’ta Ticareti Hızlandıracak Hamleler

Çelik İhracatçıları Birliği, 21-23 Nisan tarihleri arasında Kazablanka'da düzenlediği sektörel ticaret toplantısıyla Fas'taki varlığını daha da güçlendirdi.

Toplantıya şu detaylar damga vurdu:

25 firmadan 38 temsilci katıldı.

Yaklaşık 300 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmelerden 100 milyon dolarlık yeni anlaşma potansiyeli doğdüu.

Fas’taki En Büyük Proje: Grand State Hassan II Stadyumu

Dünya'nın en büyük futbol stadyumu Fas'ta inşaa edilecek. Grand State Hassan II Stadyumu adını alacak olan bu dev tesis:

130 bin kişi kapasitesiyle dünyada eşsine az rastlanır bir büyüklüğe sahip olacak.
Fas milli futbol takımının da yeni evi olacak. Tüm bu projelerde çelik ihtiyacının büyük bölümünü Türkiye'nin karşılaması bekleniyor.

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